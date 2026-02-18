Dice el SNS garantiza en 100% suministros de sus programas

El doctor Julio Landrón durante su visita al hospital Mos coso Puello.

SANTO DOMINGO. – El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS) doctor Julio Landrón, garantizó el 100% de suministros de los programas de Diálisis Peritoneal, Hemodiálisis y Nutrición de la Red Pública.

Estos procesos, dijo, cuentan con el acompañamiento permanente de la Dirección General de Contrataciones Públicas y su director Carlos Pimentel, con el objetivo de garantizar transparencia y continuidad en los programas que impactan directamente la vida de los pacientes.

«Esto en cumplimiento con instrucciones del Presidente Abinader de que a los pacientes que requieran de servicios de nutrición enteral, parenteral u oral, diálisis peritoneal, hemodiálisis, se les dé la cobertura total y de manera permanente», señaló.

El funcionario dijo que el SNS garantiza tratamiento a más de 800 pacientes en este programa, asegurando la continuidad de sus terapias hasta que puedan recibir un trasplante renal.

VISITA A UNIDAD HOMODIALISIS DEL MOSCOSO PUELLO

Durante una visita este miércoles al Hospital Francisco E. Moscoso Puello y recorrer la Unidad de Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal, Landrón valoró el funcionamiento del programa y el trato humanizado que reciben los usuarios.

“Nosotros estamos visitando todas las áreas a través de estas jornadas no coordinadas, con la finalidad de supervisar su funcionamiento y vemos que es digno de reconocer y desde el SNS garantizamos que todos los pacientes recibirán oportunamente sus insumos, fórmulas y nutrientes enterales y parenterales”, expresó Landrón.

De su lado, la doctora Solangel Ramírez, encargada de la unidad, explicó los procesos y protocolos que se desarrollan con los usuarios que reciben esta terapia, incluyendo el entrenamiento que se ofrece a familiares y cuidadores para que puedan asistir al paciente desde el hogar.

