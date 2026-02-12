Dice el PRM se ha ganado ser desalojado del Palacio en 2028

Francisco Javier García.

SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Francisco Javier García consideró que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se ha ganado el derecho a ser desalojado del Palacio Nacional en el 2028.

Dijo que el año pasado quedará registrado en la memoria de los dominicanos como uno de los más funestos, debido a la baja inversión pública, el deterioro de los servicios y los escándalos de corrupción.

García habló del tema con periodistas luego de recibir la nueva Cédula de Identidad y Electoral en la sede de la Junta Central Electoral, a donde acudió junto a un grupo de dirigentes del PLD encabezados por Danilo Medina.

DISCURSO DE ABINADER EL 27 ESTARÁ CARGADO DE SOMBRAS

El también precandidato presidencial del PLD dijo que el discurso de rendición de cuentas que pronunciará el presidente Luis Abinader el 27 de este mes, estará marcado por una sensación de sombras.

Agregó que el elemento principal de cualquier país en estos momentos es de tratar que las proyecciones económicas se verifiquen de conformidad con lo planificado, “lo cual no fue el caso de la República Dominicana, se proyectó un crecimiento de 4.5 por ciento y solamente alcanzó 2.1 por ciento”.

García dijo que el 2025 fue el año en que se han registrado la mayor cantidad de los apagones de los últimos 50 años, «aparte de eso la poca inversión pública que ha tenido el gobierno y de los escándalos de corrupción».

