Dice consolidó visión reforma tras haber sido apresado 72 veces

Roberto Santana

SANTO DOMINGO.- El director de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Santana, expuso en el programa Imagen Pública TV los avances estratégicos de la reforma penitenciaria y compartió los hitos personales que definieron su compromiso con la justicia social y la formación ética del personal carcelario.

​Durante el encuentro, conducido por los especialistas en marca profesional Don Mariano Abreu y la Coach Reyna Acosta, Santana ofreció una mirada introspectiva sobre su trayectoria. Reveló que su vocación de servicio fue heredada de sus padres —una maestra y un agricultor— y que su propia experiencia de vida fue determinante para su gestión actual.

​“He sido apresado 72 veces a lo largo de mi vida. Paradójicamente, las ideas de cambio que hoy implemento fueron las que me llevaron a prisión en el pasado. En la cárcel no hice más que consolidar mi visión de lo que debía ser un sistema digno”, afirmó.

Enfatizó que la clave de la transformación iniciada en 2002 no reside solo en el cemento, sino en el individuo. Destacó la creación de la Escuela Penitenciaria en julio de 2003 como el motor del cambio. “Para transformar las cárceles, el cambio debe residir en las personas que las gestionan. Por ello, apostamos por una formación técnica y, sobre todo, ética”, sostuvo.

​En cuanto a la modernización del sistema, el director de la DGSPC confirmó que la reforma avanza con determinación en materia de infraestructura.

Y en ese sentido citó la entrega de cuatro nuevos establecimientos penitenciarios, cierre de recintos en instalaciones militares y policiales, trasladado de 400 internos desde la Penitenciaría Nacional de La Victoria hacia Las Parras, con la meta de completar los primeros 1,000 reos en el corto plazo.