Día Mundial del Agua: La guerra por el agua viene si no cambiamos

De nuevo nos sorprende el #DiaMundialDelAgua sin una ley moderna en este campo, la legislación actual data de 60 años atrás, y el proyecto de ley de aguas que sometimos en nuestra gestión al frente del INDRHI, duerme por más de 15 años en las gavetas del Congreso Nacional, su aprobación es básica para avanzar en materia de agua en la República Dominicana.

Hoy 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, y por considerarlo de interés reproducimos este artículo contenido en nuestro libro “El agua, eje del desarrollo sostenible”, de reciente publicación, para llamar la atención sobre la necesidad de prestar atención a la problemática del agua, que parece no interesar a muchos en República Dominicana.

Se afirma ya que la próxima guerra mundial será la guerra por el agua. La famosa revista Fortune expresó en una de sus recientes ediciones que: el agua promete ser en el siglo XXl lo que fue el petróleo para el siglo XX, el bien precioso que determina la riqueza de las naciones.

Pocos se han percatado, al parecer, de que los organismos internacionales que tienen que ver con este recurso, empezando por las Naciones Unidas, han previsto para el 2025, a más tardar, la ocurrencia de graves conflictos internos dentro de las naciones, y entre naciones, principalmente en aquellas que comparten aguas transfronterizas, y se habla incluso de que la próxima conflagración bélica mundial se producirá por el recurso agua.

En el futuro, continuando con las proyecciones, las guerras ya no serán por territorios, como se daban en el pasado, como cuando Napoleón quería conquistar más tierras para Francia; como las que ocurren en el Medio Oriente, que se originan por el petróleo, o por diferencias religiosas; sino que los conflictos serán provocados por el agua, pues este será, indudablemente, el bien económico y social más importante de siglo XXI, no porque no lo haya sido en el pasado, sino porque este se hace cada vez más escaso y lamentablemente ahora es que el mundo está despertando y descubriendo la necesidad de enfrentar con seriedad esta acuciante y compleja problemática. Desafortunadamente en República Dominicana parece que aun se sigue durmiendo el sueño eterno de los justos.

Cuando podamos implementar una política de agua eficiente y tengamos un plan de inversión claro y definido, para el corto, mediano y largo plazos, entonces podremos decir: ¡benditos y bienvenidos sean los ciclones y tormentas, porque ellos son los que nos traen el 60 por ciento de las lluvias! Esto en razón de que las infraestructuras hidráulicas que tendríamos no permitirían que su furia nos haga daño, entre ellas presas y reservorios suficientes para almacenar las aguas que ellos nos viertan.

Si en vez de depósitos para 2 mil 500 millones de metros cúbicos el país tuviera espacio para almacenar 6 mil millones de metros cúbicos de agua se tendría menos pérdidas de cosechas por las sequias, más generación de energía barata y sin contaminación en las hidroeléctricas, más proteínas para la gente a través de la pesca, mejores acueductos y mejores cuentas nacionales; y la furia de los huracanes no dejarían la secuela de pérdidas humanas y materiales en cada ocasión que azoten el territorio.