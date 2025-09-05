DGM dice detuvo más de mil haitianos sin documentos RD

Los operativos, que fueron llevados a cabo por agentes de interdicción migratoria, junto con el apoyo de las demás fuerzas de seguridad ciudadana, se realizaron en el Gran Santo Domingo, donde se detuvo a 181 personas, Santiago (79), La Vega (36), Mao/Santiago Rodríguez (64), zona Este (91), Azua (31), Barahona (42), Puerto Plata (82), Montecristi (79), Dajabón (53), Elías Piña (36), Jimaní (38) y Pedernales (76).

Estas detenciones se suman a los 340 haitianos indocumentados capturados por el Ejército, 132 por la Policía Nacional, 63 por el Cesfront y dos por el Servicio Nacional de Protección Ambiental, según indicó la DGM en un comunicado.

Los interdictos fueron trasladados a los centros de procesamiento de extranjeros en condición migratoria irregular gestionados por la DGM donde se les tomaron datos biométricos, huellas digitales y se les «depuró según los protocolos establecidos».

«A los interdictos se les respetaron sus derechos y dignidad», indicaron las autoridades migratorias.

Los deportados fueron entregados a las autoridades migratorias de Haití a través de los puntos binacionales de Dajabón, donde se entregaron a 342 personas, Elías Piña (735), Pedernales (99) y Jimaní (67).

«Con estas acciones, la DGM no sólo cumple la Ley 285-04 que la regula, sino también las directrices del Consejo de Defensa y Seguridad de la nación y el mandato del presidente Luis Abinader para reducir los riesgos que la inmigración ilegal significa para el orden y la seguridad, así como el peso que representa para la economía del país», indicó la Dirección General.

Además, la DGM indicó que «continuará sus operaciones de interdicción para que todos los extranjeros en el territorio nacional, sin importar sus procedencias ni color de piel, estén debidamente documentados y registrados».