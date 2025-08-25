DGM detuvo a 1,707 haitianos ilegales en una sola jornada

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) de la República Dominicana informó este lunes sobre la detención de 1,707 haitianos indocumentados en una sola jornada.

Los migrantes fueron aprehendidos en La Vega, Santo Domingo, región Este, Dajabón, San Francisco de Macorís, Montecristi, Santiago, Pedernales, Jimaní, Elías Piña, Mao, Santiago Rodríguez, Azua y Barahona.

Además, el Ejército reportó haber detenido a 323 extranjeros sin documentos, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre a 84 y la Policía Nacional a 70.

La DGM dijo que contó con la colaboración del Ministerio de Defensa, la Armada, Fuerza Aérea y otros organismos.