DGM detiene 3,162 extranjeros condición migratoria irregular

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SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Migración (DGM) informó que detuvo a 3,162 ciudadanos extranjeros en condición migratoria irregular durante operativos realizados en distintas localidades de República Dominicana, principalmente contra ciudadanos de origen haitiano.

De acuerdo con la institución, durante ambas jornadas fueron deportadas y repatriadas 2,936 personas, entre adultos y menores de edad acompañados por sus padres, luego de ser procesadas en los puntos de control fronterizo y centros de procesamiento migratorio.

La DGM precisó que el viernes 16 de octubre se registraron 1,794 interdicciones, mientras que el sábado 17 las autoridades detuvieron a otros 1,368 extranjeros indocumentados.

Las mayores intervenciones se concentraron en el Gran Santo Domingo, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Santiago, como parte de las acciones para identificar y detener a personas que permanecen en el territorio nacional sin cumplir con los requisitos migratorios.

En el Gran Santo Domingo, los operativos abarcaron sectores como Invivienda, Los Mina, Villa Mella, Herrera y Manoguayabo. En Santiago, las intervenciones incluyeron Licey al Medio, Tamboril, Puñal, Villa González, Rafey y Navarrete.

Las acciones también se extendieron a Montecristi, Valverde, Duarte, Espaillat y María Trinidad Sánchez, así como a zonas turísticas y comerciales de La Altagracia, incluyendo Higüey, Verón, Bávaro y Nisibón. Además, se realizaron operativos en La Romana, San Pedro de Macorís, Puerto Plata y Samaná.

En la región sur, las autoridades intervinieron en Barahona, Bahoruco, Pedernales, Independencia, San Juan, Azua y Peravia, además de fincas y proyectos agrícolas de Hato Mayor y El Seibo.

Los operativos contaron con el apoyo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana, la Policía Nacional, el CESFRONT y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA).

La institución indicó que estas acciones forman parte de los operativos de control migratorio desarrollados a nivel nacional.

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