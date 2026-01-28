DGM deportó 910 extranjeros detenidos durante operativos

Personal de la DGM durante un operativo en la zona fronteriza

SANTO DOMINGO. — La Dirección General de Migración (DGM) informó que en 24 horas, entre los días martes y miércoles de la presente semana, fueron detenidos 1,105 extranjeros en condición migratoria irregular en la República Dominicana, durante operativos realizados en su mayoría en esta capital.

Señaló que de ellos fueron deportados 910 personas a las cuales se les garantizó protección de sus derechos y se les aplicó el debido proceso de Ley, al ser conducidos y entregados a las autoridades correspondientes en los principales puntos de control migratorio de la frontera domínico-haitiana.

Indicó que desde el puesto de la DGM en Elías Piña este martes fueron procesadas 403 personas, lo que representa el 44.28% del total de deportados; desde Dajabón, unas 357 equivalente al 39.23% de los casos mientras que desde Jimaní 99 personas (10.88%) y 51 desde Pedernales (5.60%).

sp-am