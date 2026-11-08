DGII recauda $83,680 millones y acumula $834,850 en el 2026

SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) recaudó RD$83,680.6 millones durante octubre de 2026, para un incremento de RD$4,201.4 millones respecto a los RD$79,478.7 millones obtenidos en igual mes del año pasado.

La institución informó que, entre enero y octubre, los ingresos tributarios alcanzaron RD$834,850.1 millones, equivalente al 100.1 % de la meta establecida para ese período, con un excedente de RD$749.8 millones.

En comparación con los primeros diez meses de 2025, las recaudaciones aumentaron un 9.0 %, lo que representa RD$68,679.7 millones adicionales. Durante octubre, la DGII aportó el 73.8 % de los ingresos tributarios del Estado.

LEY 30-26 APORTA RD$8,695.8 MILLONES

La DGII indicó que, desde la entrada en vigor en junio de 2026 de la Ley 30-26, sobre medidas de procrecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, los ingresos marginales asociados a esa legislación ascendieron a RD$8,695.8 millones.

De ese monto, RD$2,454.3 millones fueron recaudados durante octubre.

ITBIS LIDERA EL CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS

El Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) fue el tributo que más contribuyó al crecimiento de las recaudaciones en octubre, con RD$18,530.6 millones, un aumento interanual de 12.1 %, equivalente a RD$2,001.2 millones adicionales.

La DGII atribuyó este comportamiento al crecimiento de 4.1 % en las ventas totales y de 11.6 % en las ventas gravadas, impulsadas principalmente por los sectores comercio, servicios y vehículos.

Por su parte, el Impuesto sobre la Renta de las Empresas y el Impuesto sobre los Activos generaron conjuntamente RD$18,441.2 millones, para un incremento de 10.9 %, equivalente a RD$1,809.3 millones más que en octubre de 2025.

CRECEN LOS IMPUESTOS A PERSONAS Y COMBUSTIBLES

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aportó RD$11,548 millones, con un crecimiento interanual de 16.7 %, mientras que los impuestos selectivos a los combustibles alcanzaron RD$9,300.5 millones, para un aumento de 18.4 %.

Estos dos renglones registraron incrementos de RD$1,656.5 millones y RD$1,448.3 millones, respectivamente, frente a octubre del año anterior.

Los demás impuestos contribuyeron con RD$20,284.6 millones, completando los RD$83,680.6 millones recaudados por la DGII durante el décimo mes de 2026.

of-am