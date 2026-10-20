DGII dice miles contribuyentes ya emiten facturas electrónicas

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SANTO DOMINGO.– Un total de 100 mil contribuyentes de la República Dominicana ya se han incorporado al sistema de facturación electrónica, un avance que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) atribuye al proceso de modernización y digitalización de las operaciones comerciales y tributarias del país.

La institución destacó que este resultado ha sido posible gracias a los esfuerzos para simplificar los servicios tributarios y a la participación de los contribuyentes que han adoptado esta modalidad, que busca agilizar los procesos de facturación y fortalecer la eficiencia del sistema fiscal.

La DGII reconoció a quienes ya completaron su incorporación y exhortó a los que aún tienen pendiente este trámite a aprovechar las herramientas de asistencia disponibles para cumplir con el proceso dentro del plazo establecido.

PRÓRROGA VENCE EL 15 DE NOVIEMBRE

La entidad recordó que el próximo 15 de noviembre de 2026 vence la prórroga concedida a los contribuyentes clasificados como pequeños, micro y no clasificados para implementar la facturación electrónica.

Ante la proximidad de esa fecha, instó a los contribuyentes incluidos en estos grupos a gestionar su incorporación oportunamente y evitar dejar el procedimiento para último momento.

OPCIONES PARA INCORPORARSE AL SISTEMA

Para facilitar la transición, la DGII mantiene disponible su Facturador Gratuito, una herramienta destinada a apoyar a los contribuyentes en la emisión de comprobantes fiscales electrónicos.

Asimismo, los usuarios pueden contratar los servicios de alguno de los cerca de 200 proveedores de facturación electrónica autorizados por la institución, de acuerdo con las características y necesidades de sus operaciones comerciales.

AVANZA LA DIGITALIZACIÓN TRIBUTARIA

La Dirección General de Impuestos Internos reafirmó su compromiso de orientar y acompañar a los contribuyentes durante la implementación de esta modalidad, con el propósito de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

La institución señaló que la expansión de la facturación electrónica forma parte de los esfuerzos para consolidar un modelo de gestión tributaria más digital, transparente y eficiente en la República Dominicana.

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