Detienen a 61 haitianos en un “ritual satánico “ en Santiago

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Dirección General de Migración (DGM) informó que detuvo a 61 haitianos indocumentados que participaban en un presunto “ritual satánico” en el sector Francisco del Rosario Sánchez, de esta ciudad.

En el lugar fueron encontrados animales muertos, bebidas, alimentos y otros objetos propios de ese tipo de ceremonias.

sobre este caso, la DGM remitió el siguiente documento de prensa:

“ En una operación conjunta con fuerzas especiales militares y policiales y otros organismos de seguridad, la Dirección General de Migración (DGM) detuvo a 61 haitianos indocumentados, que fueron sorprendidos este sábado 7 de noviembre en medio de un ritual que se presume satánico, en el sector Francisco del Rosario Sánchez de esta provincia y donde participaban cerca de 100 personas.

Mediante labores de inteligencia migratoria, las autoridades se dirigieron al lugar donde encontraron animales muertos, bebidas, alimentos y otros objetos propios de estas ceremonias.

Durante la incursión, parte de los presentes abandonó el lugar, mientras que los detenidos quedaron bajo los procedimientos de identificación, investigación y depuración migratoria.

En el operativo participaron junto a los agentes de la DGM, miembros de la DNCD, unidades de las fuerzas especiales Linces de la Policía Nacional y los SWAT, de las Fuerzas Armadas, también miembros del Ejército y CESFRONT como parte de las labores de vigilancia y control.

Durante el fin de semana, la DGM en la Región Norte también desarrolló operativos de interdicción migratoria en áreas de construcción en Nagua, en Montecristi, Valverde y en La Vega (Jarabacoa), como parte de las acciones que fortalecen la supervisión y el control migratorio de la DGM a nivel nacional.

Estas jornadas forman parte de las operaciones permanentes para hacer cumplir la Ley General deMigración núm. 285-04 y su reglamento de aplicación”.

Sp-am