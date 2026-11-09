Detienen a 61 haitianos en un “ritual satánico “ en Santiago

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Dirección General de Migración (DGM) informó que detuvo a 61 haitianos indocumentados que participaban en un presunto “ritual satánico” en el sector Francisco del Rosario Sánchez, de esta ciudad.
En el lugar fueron encontrados animales muertos, bebidas, alimentos y otros objetos propios de ese tipo de ceremonias.
sobre este caso, la DGM remitió el siguiente documento de prensa:
“ En una operación conjunta con fuerzas especiales militares y policiales y otros organismos de seguridad, la Dirección General de Migración (DGM) detuvo a 61 haitianos indocumentados, que fueron sorprendidos este sábado 7 de noviembre en medio de un ritual que se presume satánico, en el sector Francisco del Rosario Sánchez de esta provincia y donde participaban cerca de 100 personas.
Mediante labores de inteligencia migratoria, las autoridades se dirigieron al lugar donde encontraron animales muertos, bebidas, alimentos y otros objetos propios de estas ceremonias.
Durante la incursión, parte de los presentes abandonó el lugar, mientras que los detenidos quedaron bajo los procedimientos de identificación, investigación y depuración migratoria.
En el operativo participaron junto a los agentes de la DGM, miembros de la DNCD, unidades de las fuerzas especiales Linces de la Policía Nacional y los SWAT, de las Fuerzas Armadas, también miembros del Ejército y CESFRONT como parte de las labores de vigilancia y control.
Durante el fin de semana, la DGM en la Región Norte también desarrolló operativos de interdicción migratoria en áreas de construcción en Nagua, en Montecristi, Valverde y en La Vega (Jarabacoa), como parte de las acciones que fortalecen la supervisión y el control migratorio de la DGM a nivel nacional.
Estas jornadas forman parte de las operaciones permanentes para hacer cumplir la Ley General deMigración núm. 285-04 y su reglamento de aplicación”.
Sp-am
Eso son los resultado de la negligencia de Leonel fernandez y Danilo mierdina y julio cesar Valentín que nunca hicieron nada para parar la invasión haitiana a los barrios de santiago
Ahora resulta que todas las actividades culturales que hacen los haitianos son satanicas. Sin embargo, los dominicanos celebran con entusiasmo el Halloween porque ese es un ritual de los blancos.
Porqué el Halloween a pesar de ser de origen satánico, no hace los rituales característicos de ése ritual y además la gran mayoría de dominicanos no celebran éso. Ahora los rituales de vudú haitiano le gusta hacer sus diabluras con Muerto ajenos.
👍👍👍
Había que apresarte y desportarte a ti también por satánico
esos hatianos son unos enfermos mentales
EL MISMO CUENTO, EL MISMO AMARILLISMO. NI DIOSES NI DIABLOS……EL SER HUMANO PRODUCTO DE SU IGNORANCIA CREA DIOSES Y DIABLOS.
Y ESTOS DISQUE MEDIOS QUE SON TAN SALVAJES COMO LOS QUE CRITICAN
Pero si para ti nada existe
cual es tu empeño en negar
la nada?
deja a cada quien con su creencia
y continúe usted con la suya.
usted sabe por ejemplo que el cuco no existe.
seguro estoy que usted nunca va a tratar de convencer a nadie de la existencia del cuco.
yo si creo en Dios.
Lo más lógico es la espiritualidad , lo más ilógico es decir no a su existencia, cuando justamente para negar terminas creyendo en una herramienta como si fuera Dios
ATENCION ONU, OEA, CIDH, ACNUR.
AHORA EN RD SE ESTA VIOLENTANDO LA LIBERTAD DE CULTO Y TILDANDO TRADICIONES CULTURALES COMO SATANICOS PARA PERSEGUIR Y VIOLENTAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MINORIAS Y COMUNIDADES VULNERABLES.
ESPERAMOS SANCIONES CONTRA LOS INVOLUCRADOS EN ESTE HECHO DE INTOLERANCIA Y ODIO XENOFOBICO Y RACIAL.
#BlackLivesMatter #RefugeesWelcome #NoHumanBeingIsIllegal #Factura1937
LOCOVIEJO,TRAIDOR.
Unirse al caos, qué mas se puede esperar de los Peledeistas-Danilistas?
LA MARRANA GRITANDO POR SUS HAITIANOS. LIBERTAD DE CULTI NO INCLUYE SATANISMO BRUJERIAS DROGAA Y VIOLACIONES COMO TUS HERMANOS. VAYASE CON ELLOS PA AFRICA ANIMAL SAUUUUCIIIOOO Y RAAAATREEEROOOO
Investiga la carta , para ver si es obligatorio lo que dices