Deterioro pista atletismo de San Juan (OPINION)

Ver atletas ejercitarse en una Pista de Atletismo me hace recordar el deterioro en que se encuentra la Pista del Complejo Deportivo de San Juan. Sólo asfaltada a pesar de haber pasado por ella la vicepresidente de la República y prometido que la arreglaría.

El gobierno sólo le pasó una pequeña capa asfáltica, y se anunció la entrega de 23 millones para reparar otras arias. ¿Cómo le exigen a la juventud que no se sumerja en los vicios? ¿que no emigre a otros horizontes? la verdad que San Juan es una de las provincias más pobres del país y seguirá siendo así…

De las autoridades deportivas ni hablar, si las Asociaciones Deportivas no luchan, de la Unión Deportiva me doy cuenta que es un amigo quien la dirige y no veo el apoyo ni la iniciativa hacia él que el gobierno le pueda brindar y que decir del Ministerio de Deportes que también nada hace por la juventud.

Recientemente me doy cuenta que una gran juventud se retira del béisbol por existir favoritismo a la hora de firmar determinados candidatos, los estrellados son para elegir los favoritos del manager lo que termina en frustración a la juventud que practican ese Deportes.

Los padres no fiscalizan y desconocen el entramado que ahí existe y mientras pasan los tiempos San Juan por lo que veo quedará en el anonimato en el ámbito Deportivo.

Ahora se acaba de hacer una Franquicia en el Baloncesto, ojalá que dicha disciplina sea la esperanza de que la juventud de San Juan pueda proyectarse en el Deporte.

