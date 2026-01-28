Detenidos más de mil haitianos sin documentos en 24 horas

Producto de las jornadas de interdicción de este martes 27, fueron deportadas 910 personas, a quienes se les garantizó la protección de sus derechos y se les aplicó el debido proceso de Ley, al ser conducidas y entregadas a las autoridades correspondientes, desde los principales puntos de control migratorio en la frontera dominicano-haitiana, dijo Migración en una nota.

«Desde el puesto de la DGM en Elías Piña fueron procesadas 403 personas, lo que representa el 44.28 % del total de deportados; desde Dajabón 357 personas, equivalente al 39.23 % de los casos, mientras que desde Jimaní se deportaron a 99 personas (10.88 %) y a 51 desde Pedernales (5.60 %)», indica una nota de prensa.

OPERATIVOS A NIVEL NACIONAL

Las interdicciones de los agentes de la DGM a nivel nacional, derivaron en la detención de 645 personas sorprendidas sin estatus migratorio regular.

De estos, se detuvieron a 119 en sectores como Gualey, Los Guandules, Guachupita, Villa Mella, Los Alcarrizos, Ciudad Juan Bosch, Los Frailes y La Ureña. También, en las provincias de La Altagracia y La Romana.

Migración llama «extranjeros» a los haitianos indocumentados que apresa en diferentes partes del país y que son deportados hacia su país.