Detenidos más de mil haitianos sin documentos en 24 horas
Santo Domingo, 28 ene (EFE).- La Dirección General de Migración (DGM) informó este miércoles que en las últimas 24 horas fueron detenidos 1,105 extranjeros en condición migratoria irregular, durante operativos de interdicción realizados en su mayoría, en la capital y la provincia de Santo Domingo.
Producto de las jornadas de interdicción de este martes 27, fueron deportadas 910 personas, a quienes se les garantizó la protección de sus derechos y se les aplicó el debido proceso de Ley, al ser conducidas y entregadas a las autoridades correspondientes, desde los principales puntos de control migratorio en la frontera dominicano-haitiana, dijo Migración en una nota.
«Desde el puesto de la DGM en Elías Piña fueron procesadas 403 personas, lo que representa el 44.28 % del total de deportados; desde Dajabón 357 personas, equivalente al 39.23 % de los casos, mientras que desde Jimaní se deportaron a 99 personas (10.88 %) y a 51 desde Pedernales (5.60 %)», indica una nota de prensa.
OPERATIVOS A NIVEL NACIONAL
Las interdicciones de los agentes de la DGM a nivel nacional, derivaron en la detención de 645 personas sorprendidas sin estatus migratorio regular.
De estos, se detuvieron a 119 en sectores como Gualey, Los Guandules, Guachupita, Villa Mella, Los Alcarrizos, Ciudad Juan Bosch, Los Frailes y La Ureña. También, en las provincias de La Altagracia y La Romana.
Migración llama «extranjeros» a los haitianos indocumentados que apresa en diferentes partes del país y que son deportados hacia su país.
Y para que ese show si les dan una de dosmil y a volar Haitiano para otra comarca y no muy lejos de donde los agarran ese pasa todos los viernes la policía tiene una alcansia con los Haitianos
en ese dscurrir, diariamente… se la pasaran, por… decadas y nunca… habria o habran… controles contra la… invasion de haitianos… porque, la mismas… autoridades… son partes del… problema y, los fondos… utilizados para estos fines… seran eternos… en nuestro presupuesto… nacional… deportan y deportan… y en las calles… se ven mas…
LOS AGENTES DE MIGRACION ESTAN HACIENDO SU DICIEMBRE EN ENERO
A 5,000.00 CADA UNO
ES UN BUCHE QUE SE ESTAN BUSCANDO PARA SOLTARLOS ANTES DE LLEGAR A HAINA
EN FRENTE DE DONDE ESTAN LAS CABANAS
ANTES DEL PEAJE
QUE YO LO HE VISTO
Deportacion masiva es que necesita el pais.