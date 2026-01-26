Detenido oficial del Ejército por muerte de mujer en el Mirador

Santo Domingo, 26 ene (EFE).- Un oficial superior del Ejército de la República Dominicana fue detenido tras ser señalado como presunto responsable de la muerte por herida de arma de fuego de una mujer.

Se trata del teniente coronel Samuel Elías Céspedes Valdez, de 43 años, supuesto responsable de la muerte de Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, de 25 años.

La Policía informó este lunes en un comunicado que el hecho bajo investigación ocurrió la noche del domingo en el sector Mirador Sur, en el Distrito Nacional.

«Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la calle Freddy Beras Goico (antigua avenida de la Salud), donde miembros de la Policía Científica recolectaron evidencias balísticas, incluyendo un casquillo y una cápsula calibre 9 milímetros, así como varios dispositivos electrónicos», indicó.

Asimismo, fue ocupada una pistola, con su cargador y varias cápsulas, la cual fue entregada de manera voluntaria a las autoridades.

En tanto, el cadáver de la mujer fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes, mientras el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público.

