Destinan RD$2,500 MM para corregir fallos infraestructuras

El presidente Luis Abinader mientras hablaba este jueves 12 de febrero en un acto en el Palacio Nacional, de La Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático.

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader aumentó RD$2,500 millones al presupuesto de 2025 del Ministerio de Obras Públicas que serán destinados a la corrección de fallos en obras de infraestructuras.

Las correcciones fueron recomendadas por la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas.

Abinader informó que, de las situaciones detectadas por la comisión evaluadora, ya se ha actuado en el 95 % de los casos.

Aseguró que estas observaciones no representan riesgos para la seguridad de las infraestructuras, aunque sí afectan su vida útil, por lo que el objetivo es garantizar su mejora continua y fortalecer los procesos de mantenimiento, incluyendo intervenciones específicas en áreas como filtraciones de agua y otros aspectos técnicos.

INTERVENDRÁN 50 PUENTES

El mandatario, además, anunció un plan conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la intervención de 50 puentes.

Por su parte, el geólogo Osiris de León presentó el informe de resultados de la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático, destacando que en dos años de trabajo el organismo ha evaluado de manera exhaustiva 749 infraestructuras críticas en todo el territorio nacional, entre ellas puentes, presas, pasos a desnivel y taludes viales, con el propósito de prevenir fallas estructurales que puedan provocar la desconexión de comunidades frente a eventos climáticos extremos.

Dijo que la comisión fue creada mediante el Decreto 603-23, por disposición del presidente Luis Abinader, con la misión de evaluar infraestructuras consideradas sensibles, es decir, aquellas que podrían comprometer la conectividad nacional en caso de fenómenos naturales severos.

Explicó que la iniciativa responde a experiencias pasadas en las que crecidas de ríos y tormentas provocaron interrupciones en el tránsito y el aislamiento de regiones, lo que evidenció la necesidad de establecer diagnósticos preventivos y políticas de mantenimiento más rigurosas.

De acuerdo con el informe, la comisión celebró 54 reuniones ordinarias presenciales y tres extraordinarias, en las que participaron especialistas de diversas áreas de la ingeniería y la construcción. Como resultado de estas evaluaciones, se elaboraron informes técnicos remitidos al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en los que se recomienda priorizar la intervención de infraestructuras con signos de deterioro o vulnerabilidad y, en casos de alto riesgo, el cierre temporal de obras hasta su rehabilitación.

De León indicó que las evaluaciones han permitido identificar deficiencias recurrentes en infraestructuras construidas décadas atrás, entre ellas cimentaciones inadecuadas, fundaciones vulnerables a procesos de socavación, puentes con longitudes insuficientes, aproches elaborados con materiales susceptibles a la erosión y tableros de baja altura que pueden verse afectados por crecidas de ríos.

Enfatizó la necesidad de que las nuevas obras de ingeniería sean diseñadas considerando el peor escenario hidrometeorológico probable, tomando en cuenta el impacto creciente del cambio climático.

sp-am