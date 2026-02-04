Destacan en Dominicana unión capitales en faenas portuarias

PUERTO PLATA, República Dominicana.- El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), Jean Luis Rodríguez, afirmó que el modelo de alianzas público-privadas es clave para el desarrollo y la modernización de los puertos del país.

Esa unión permite atraer inversiones significativas sin comprometer recursos directos del Estado, precisó Rodríguez al ser entrevistado en un programa especial en el Sol de la Mañana en el puerto Taíno Bay, en Puerto Plata.

“En los puertos comerciales, el sector privado realiza la inversión y el Estado recibe los beneficios sin tener que buscar esos fondos, en general bajo un esquema de 60 % para el privado y 40 % para el Estado”, explicó sobre las concesiones portuarias.

El titular de la Autoridad Portuaria citó como ejemplo el puerto de Caucedo, donde se proyectan inversiones superiores a los 700 millones de dólares en los próximos años.

PUERTOS TURÍSTICOS DOMINICANOS

En relación con los puertos turísticos, Rodríguez destacó los esfuerzos que se realizan para brindar una experiencia de calidad a los cruceristas que visitan el país.

“En la República Dominicana, se les recibe con cariño, con animación y amenidades, y cada puerto cuenta con su propio equipo para garantizar una experiencia positiva”, indicó.

Sobre la convivencia entre operaciones de carga y cruceros, el director de APORDOM señaló que este es uno de los mayores retos de la gestión portuaria, superado mediante una planificación operativa eficiente.

“Lo que se creía imposible hoy es una realidad: podemos descargar barcos de carga al mismo tiempo que desembarcan cruceristas, gracias a una buena coordinación y sincronización de las operaciones”, afirmó.

República Dominicana demostró hoy su eficiencia operativa con el atraque simultáneo de cuatro embarcaciones de gran calado en Puerto Plata y otra en La Romana.

agl/of-am