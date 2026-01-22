Destaca continuidad de Turismo como política de Estado en RD

Danilo Díaz.

ESPAÑA.– El diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Díaz, reiteró este miércoles que el turismo es la única política pública del país que ha mantenido una verdadera continuidad de Estado, lo que ha permitido el fortalecimiento de las alianzas público-privadas a lo largo de los años.

“Cumplimos 30 años de una política pública con continuidad, iniciada en 1996. Esto no ha ocurrido en ningún otro renglón y es precisamente lo que explica que hoy celebraremos la llegada de 10 millones de turistas”, afirmó Díaz.

Durante su visita al estado de la República Dominicana en FITUR 2026, el legislador destacó las estrategias anunciadas por el ministro de Turismo, al considerar que existen amplias oportunidades de desarrollo y que las proyecciones apuntan a un mayor crecimiento económico sostenible.

Agrega que, como dominicano, se siente orgulloso de la exhibición de la oferta turística del país, “lo que nos convierte en un referente en la región”.

Danilo Díaz ofreció estas declaraciones en el marco de su visita a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se celebra en Madrid, España, del 21 al 25 de enero.

un/soy