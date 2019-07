Después de la tormenta vino la calma

En cualquier país del mundo desarrollado eso no se hubiera dado pero en América Latina y particularmente en República Dominicana las cosas son diferente y un presidente puede hacer cambiar la constitución con el único motivo de reelegirse.

Para los Peledeistas resulta un tanto traumático ese tema ya que el primer presidente de la República por nuestro partido rechazó en dos ocasiones modificar la constitución para él reelegirse, pero el segundo presidente decidió hacerlo en el 2015 para optar por un período más del que le permitía la constitución del 2010.

El pretexto en el 2015 fue el de establecer el modelo norteamericano de dos períodos y nunca jamás contrario al de reelección interrumpida y sin límites que lamentablemente se estableció en la constitución del 2010.

El problema surgió cuando colaboradores muy cercanos al actual presidente empezaron a promover otra reforma constitucional para facilitar una nueva reelección del actual presidente Danilo Medina Sánchez, dejando entender que se trataba de perpetuarse en el poder mediante el mecanismo de la modificación constitucional cada 4 años.

La reacción empezó dentro del propio partido de gobierno por parte del propio presidente del PLD que veía en esa intentona continuista el origen de una nueva dictadura política por lo que se inició un trabajo político tendente a crear una conciencia política de respeto a la constitución.

Contrario a lo que pensaban en el gobierno, de que la buena obra de gobierno frustraría la lucha por la defensa de la constitución, se generó un movimiento socio-político que obligó al presidente Medina a desistir de sus aspiraciones por un tercer período consecutivo.

La confrontación llegó a niveles tan altos que ya la misma economía se empezaba a resentir en su crecimiento debido a que los inversionistas pensaban que podía pasar lo peor y que la estabilidad se podía ir a pique como resultado de la división del partido de gobierno que es el pilar de la gobernabilidad del país.

Finalmente el Presidente Danilo Medina hizo una comparecencia ante la televisión y en un discurso escrito en entrelineas dejó entrever que no insistiría en la modificación constitucional para un tercer período, y aunque no dio muchas explicaciones, dejó dicho que lo hacía por respeto a la Ley.

Para darle un poco de estrés a lo que resta de la precampaña el Presidente dijo que quería Sangre Nueva como relevo, queriendo decir que aunque él no iba tampoco debía ir el Dr. Leonel Fernández, esto no ha caído muy bien en el sector que apoya al Dr. Fernández debido a que se siente que se quiere matar a dos pájaros con un solo tiro y además que no es tradición en el PLD que un Presidente en funciones tome partido en la escogencia del candidato presidencial porque contaminaría lo que tradicionalmente ha sido una fiesta democrática.

Pero también se entiende que el Presidente quiera ser simpático con quienes le ayudaron en la segunda reelección creando expectativas de que uno de ellos podría ser el escogido para que lo reemplace, esto último no tiene posibilidades ya que los liderazgos no se endorsan y las masas no son propiedad de nadie sino que asumen posiciones de acuerdo con el escenario creado.

Entonces lo que veremos en lo adelante será una competencia por la candidatura entre emergentes y el Dr. Leonel Fernández y en este nuevo escenario este último tiene todas las de ganar mucho a poco, a menos que ocurra un gran milagro de esos que en política son muy poco probable.

La campaña interna será de apenas de 60 días y el que no tiene un buen posicionamiento ya no lo podrá lograrlo por lo que se puede apostar pesos a malas palabras que el Dr. Leonel Fernández será el próximo presidente de la república por ocho años más y nunca jamás.