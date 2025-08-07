Desorden en Santo Domingo

Estamos viviendo en un completo desorden y están son las 29 razones y sin nadie que nos defienda.

1. No se sabe cuándo se va la luz, cuando vuelve, ni se sabe cuánto se va a pagar el próximo mes

2. El Agua a veces viene y otras veces no

3. Los motoristas no respetan la ley, andan sin placa, sin luz, sin cascos y cruzan los semáforos en rojo.

4. La inmigración es incontrolable

5. No hay control en los precios de alimentos, medicinas y servicios

6. Nadie intenta detener los tantos prestamos que se aprueban en el congreso

7. La publicidad del gobierno es indetenible y costosa

8. El que cae preso sin recursos pasa más trabajo que un forro de catre.

9. Cualquiera se muere en los hospitales que tenemos y, cuando no, muere por lo costoso del tratamiento.

10. No hay aulas para educar, los extranjeros las ocupan obligando, inscribir los hijos en colegios.

11. Aumentan las diferencias a pagar cuando se utilizan los seguros.

12. Empresarios quieren quitar la cesantía y otros beneficios

13. Los precios de los pasajes, aéreos, y del transporte público no hay quien lo aguante.

14. Los salarios no alcanzan y las deducciones en seguro, pensión, cooperativa y préstamo se chupan el 50 %

15. Los bancos comerciales aumentando las tarifas por los servicios.

16. El precio del dólar, lentamente para arriba. Nunca baja.

17. La gasolina cuando tiene que bajar la mantiene sin variación.

18. La recogida de basura, en ocasiones se descuida.

19. Los barrios sin calles asfaltadas.

20. El pobre no quiere que llueva, se le inunda su casita.

21. Los precios de las vivienda por las nubes

22. La libertad de uno expresarse está en veremos.

23. La corrupción un mal endémico

24. La agricultura en descuido

25. El lavado de Activos en su buena

26. El crimen cibernético en aumento

27. El manejo de las redes sociales en un limbo jurídico

28. Los partidos políticos, que no llenan una iglesia, cobrando mucho cuarto.

29. Los llamados a poner el orden no están en eso

30. Mientras más legisladores mas bacas de lotería y a menos de 500 metros.

31. Se registran incrementos de la delincuencia, consumo de Drogas, la inseguridad ciudadana, feminicidio, la especulación con los precios de los alimentos básico.

32. El caos en el transito, la ausencia de un régimen de consecuencia para los que conducen motocicletas.

33. En la principal Autopista del país, la autopista Duarte desde el Km9 hasta Pedro Brand no hay quien avance, muy congestionada y demasiados semáforos.

