Desinformación climática

He venido observando incesantes discursos alertando sobre «sequías» en todo el territorio nacional. Es común escuchar argumentos, sobre, «la peor sequía» o insinuaciones de una especie de apocalipsis ambiental.

Hay que tener mucho cuidado con eso, más cuando en el fondo puede existir una manipulación. Ya el COVID no es tendencia y ahora es el clima. La desinformación consume, distrae la atención y más si existe cierta dosis de manipulación.

El clima de manera natural siempre ha cambiado, lo que hay que identificar si el cambio es debido al hombre y condenar cuando existan manos criminales contra el medioambiente. Según la ciencia, la degradación del medioambiente con el consecuente cambio climático, se ha demostrado que el ser humano puede incidir en ello.

Hoy día, salvajes haitianos no solo conspiran, sino que se la pasan incendiando y arrasando con todo; también salvajes «funcionarios» y empresarios que extraen o permiten extraer las piedras de los ríos y, esas piedras, según me dice un experto, no permiten que se filtre el agua hacia el subsuelo y el mar: de ahí se formarán los charcos y ríos.

En nuestro país, hace poco tiempo mataron a un ministro de Medioambiente, y hasta donde sabemos, era honesto. El asesino nunca habló de lo que quería, dice que vivía del negocio de las armas, pero lo menos que hace un ministro de Medioambiente es emitir o facilitar permisos de armas, eso son roles del ministerio de Interior.

Para nadie es un secreto, que, en el mes de mayo, el pronóstico de lluvias es alto; y efectivamente muchas provincias está lloviendo todos los días. Eso en contraposición a algunas autoridades, quienes insisten en que existe una sequía desbordante. Tengo en mis manos los periódicos, donde mes tras mes se anuncian alerta verde y amarilla por regiones y dónde pude observar torrenciales de lluvias en esas zonas.

El periodista Jean Suriel, que se encarga de los pronósticos, hizo énfasis a inicio de mayo, alertando sobre las precipitaciones y vaguadas en los diferentes pueblos de país. Respecto a las precipitaciones, en todo abril y mayo, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), puso en alerta de lluvia a la mayoría de provincias del país.

El noticiero internacional TeleSUR se hizo eco de informaciones de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), donde detalla y avisa sobre diferentes vaguadas en el territorio nacional. Por ejemplo, en Puerto Rico la sequía se ha reducido y generalmente compartimos muchos de las vaguadas, ciclones y lluvias.

La sequía puede ser usada para justificar escasez de productos agrícolas, ya que los principales productores nunca se han quejado de sequía, sino de inseguridad o falta de dinero o mercado para la compra. Días recientes, productores tuvieron que dar tomates y otros vegetales a la gente, debido a que nadie se los compró. La gente iba hambrienta a abastecerse.

Conviene preguntarnos: ¿Existe realmente sequía? ¿Hay manos criminales involucradas? ¿Qué está pasando con nuestras aguas? ¿Qué pasa con las arenas y gravillas de los ríos? ¿Dónde está yendo a parar nuestra agua dulce? ¿Qué pasó con el proyecto haitiano de llevar aguas dominicanas a Haití? ¿Quiénes conspiran contra nuestro país, para así de manera inmediata pedir sean expulsados? ¿Pudo alguna construcción o mega obra alterar nuestros acuíferos? ¿Se está siguiendo una agenda?

Finalmente, es momento de dejar de hacer un uso político del agua y que los conspiradores impenitentes, que muchos llevan la bandera en los hombros y pecho, depongan su actitud y defiendan los intereses de esta sociedad y país. Es una reflexión a evitar sigan llevando el país a un fracaso y crisis ambiental sin precedentes.