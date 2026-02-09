Designan a Rodríguez Silvestre presidente Asociación Eléctrica

José A. Rodríguez Silvestre

SANTO DOMINGO. – La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) anunció la designación del ingeniero José A. Rodríguez Silvestre como su nuevo presidente.

Sostuvo que con su nombramiento se inicia una gestión orientada a continuar aportando soluciones técnicas y sostenibles para el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional, en colaboración con las autoridades estatales.

La ADIE destacó que en esta etapa mantendrá un enfoque estratégico en la planificación, la transición energética, la seguridad del suministro y el fortalecimiento institucional del sector generación.

EXPERIENCIA DE RODRIGUEZ SILVESTRE

José A. Rodríguez Silvestre es gerente general de la Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina), la principal compañía público-privada de la República Dominicana y una de las mayores de generación eléctrica del país. Es ingeniero eléctrico graduado por la Universidad de Miami y posee una Maestría en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Cuenta con más de 20 años de trayectoria en el sector, liderando inversiones en infraestructura que superan los 1,000 megavatios en generación renovable y convencional.

Desde su incorporación a EGE Haina en 2006 como Director de Desarrollo, y luego como Gerente General desde 2023, ha impulsado proyectos que consolidan a la empresa como referente en la transición energética de la región.

ADIE AGRADECIÓ A PRESIDENTE SALIENTE

ADIE dio a conocer la composición de la directiva de la entidad y agradeció la gestión del presidente saliente, Roberto Herrera. Resaltó su liderazgo y aportes al fortalecimiento de la asociación, así como su contribución al posicionamiento del sector generación como un actor clave en el desarrollo del sistema eléctrico.

