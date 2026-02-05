Desfile Nacional Carnaval será 15 marzo dedicado a Pto. Plata

Funcionarios y representantes de diversas entidades en rueda de prensa sobre el Desfile Nacional de Carnaval.

Santo Domingo, 4 feb (EFE).- El Desfile Nacional del Carnaval 2026 se celebrará el 15 de marzo venidero en el malecón de la capital, dedicado a la provincia de Puerto Plata, en reconocimiento a su identidad cultural y a sus valiosos aportes a la tradición carnavalesca dominicana.

El anuncio fue hecho este miércoles en una rueda de prensa en la sede de la Gobernación de Puerto Plata que estuvo encabezada por el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el de Cultura, Roberto Ángel Salcedo.

«El Desfile Nacional de Carnaval es una expresión viva de nuestra identidad y una plataforma para proyectar la cultura dominicana dentro y fuera del país. Esta dedicatoria a Puerto Plata reconoce una tradición con rasgos propios y un valor cultural indiscutible», dijo en una nota Paliza, nativo de esta provincia.

MARIANO HERNÁNDEZ, REY DEL CARNAVAL

Durante el encuentro se informó que el fotógrafo Mariano Hernández fue designado rey del Carnaval Nacional 2026, en reconocimiento a su trayectoria como documentalista del folclore dominicano, mientras que la comunicadora Zoila Luna será la reina del desfile, por su amplia y sostenida carrera en la radio y la televisión nacional.

Las autoridades también anunciaron la participación de delegaciones internacionales, entre ellas el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, Colombia, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, así como representantes de la Liga Independente das Escolas de Samba de Río de Janeiro.

170 COMPARSAS

Se estima que el desfile contará con unas 170 comparsas y alrededor de 9,000 participantes, entre artistas, músicos, bailarines y artesanos, en un montaje que integrará expresiones tradicionales, propuestas de fantasía y creatividad popular.

La dedicatoria a Puerto Plata busca resaltar una de las manifestaciones carnavalescas más distintivas del país, marcada por su identidad marítima y por el ‘Taimáscaro’, personaje emblemático de la provincia creado en 1991 como sello identitario de su carnaval.

En la rueda de prensa estuvieron presentes, además, el viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, Pastor de Moya; el alcalde de Puerto Plata, Diomedes Roque García; la gobernadora provincial, Claritza Rochtte; y el presidente de la Unión del Carnaval de Puerto Plata (Ucaplata), Jairo Reyes.EFE

