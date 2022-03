Desenmascarando a los corruptos y oligarcas corrompidos

La dinámica moderna de la información ha evolucionado hacia niveles insospechados e imprevistos, sobre todo en los últimos diez años.

La tenacidad de los ciudadanos indignados, por los actos de corrupción mundiales, los ha llevado a adquirir competencias enormes en el ámbito investigativo y de la pesquisa penal.

Tal es el caso de los famosos ¨PAPERS¨, provenientes de todos los nichos de la corruptela mundial. Veamos:

1-Comenzando con las innovadoras Offshore Leaks en 2013, seguidas por Bahamas Leaks, Luxembourg Leaks, Swiss Leaks, los célebres Panamá Papers de 2016, Paradise Papers, Mauritius Leaks, Luanda Leaks, los masivos Pandora Papers del año pasado y otros, los investigadores privados han trabajado para localizar e identificar redes de riqueza corrupta, de miles de millones de dólares, vinculadas a la conchupancia internacional.

2- Los trabajos de compilación de la data necesaria, han alimentado bases de datos de fugas en alta mar, que contiene información sobre más de 800,000 entidades en alta mar encontradas en las fugas, que abarcan más de 80 años hasta el 2022 y vinculan a personas y empresas en más de 200 países y territorios. La fortuna oculta está en los USA$300,000,000,000.00

3- Afortunadamente, la Corte Internacional de Justicia (ICJ), ha sido receptora de todos estos informes y los ha compilado para que, mundialmente, se sepa los actos dolosos de estos corruptos.

Ahora bien, el corrupto favorito, de hoy día y, por razones obvias, es Vladimir Putin, el neozarista Premier Ruso.

4- Según estos investigadores existe una red de acumulación y canalización de recursos extraordinaria ligada al presidente ruso Vladimir Putin y sus aliados más cercanos.

5- Los informes del han descubierto cuentas secretas y sus dueños, transferencias en la sombra de enormes cantidades de efectivo y riquezas incalculables, inmovilizadas en compañías extraterritoriales y activos de lujo, no solo en paraísos fiscales, si no también en todo el oriente y Occidente.

6- A medida que aumentaban las tensiones en torno a la amenaza de una invasión rusa de Ucrania, las autoridades de EE. UU. y el Reino Unido buscaron golpear a figuras cercanas al presidente ruso, Vladimir Putin, donde podría doler: en los refugios seguros occidentales donde guardan y gastan su dinero.

7-A fines del mes pasado, funcionarios de EE. UU. y el Reino Unido dijeron que estaban ejecutando sanciones económicas contra ambos sectores de la economía rusa, así como contra magnates rusos con conexiones cercanas con el presidente ruso Vladimir Putin. Las medidas podrían incluir a miembros de la familia de las personas potencialmente atacadas y sus acólitos políticos.

8-Los cinco ¨Oligarcas Rusos Favoritos¨ ligados a Vladimir Putin son:

a)-Alisher Usmanov:

Durante décadas, el empresario Usmanov ha invertido mucho en empresas de tecnología en Rusia y en otros lugares, al mismo tiempo que mantiene estrechos vínculos con la élite política rusa. Durante los primeros días del crecimiento de Facebook, como empresa de redes sociales, Kanton Services, una empresa vinculada a Usmanov, proporcionó un vínculo entre el dinero del estado ruso y las grandes inversiones iniciales en Facebook, según un informe de 2017 que formaba parte de los Paradise Papers.

Los registros filtrados revisados por periodistas independientes indican que desde 2009, todas las acciones de Kanton eran propiedad de un administrador de inversiones conocido como socio comercial de Usmanov.

Usmanov apareció en una lista de oligarcas rusos del Departamento del Tesoro de los EUA en el 2018.

b)- Gennady Timchenko:

Multimillonario y magnate del petróleo ruso conocido por su estrecha relación con el presidente ruso Vladimir Putin

En 2010, el fondo de inversión de Timchenko, Volga Resources, se convirtió en uno de los principales accionistas de Novatek, una de las principales empresas de gas natural de Rusia, lo que amplió el control considerable de Timchenko sobre la industria del petróleo y el gas de Rusia.

Los informes de Pandora Papers de octubre de 2021, revelan una serie de préstamos masivos en 2007 y 2008 entre empresas fantasma anónimas en el extranjero y una empresa de Timchenko registrada en Chipre.

En 2015, el gobierno de los EUA sancionó a White Seal y Lerma Trading por “actuar para o en nombre de” Timchenko. Timchenko también fue director de LTS Holding Limited y propietario efectivo de Roxlane Corporate Limited, ambas registradas en las Islas Vírgenes Británicas.

Estas empresas movilizaban y canalizaban mas de US$2856,000,000. Anualmente.

c)- Arkadi Rotenberg:

Empresario ruso, multimillonario y ex socio de artes marciales de Vladimir Putin.

En 2013, una de las empresas de Arkady Rotenberg recibió contratos gubernamentales, potencialmente lucrativos para trabajar en un gasoducto propuesto de US$40.000 millones de dólares entre Rusia y Europa; al mismo tiempo, tres compañías anónimas hicieron grandes pagos a la red de Putin, según muestran los registros. Estas empresas lavadoras de activos estaban controladas por Arkady Rotenberg, según un informe de los Papeles de Panamá de 2016.

Los préstamos de estas empresas de Rotenberg por un total de más de US$231 millones, parecen haber ido a parar a una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas llamada Sunbarn Limited, creada por un gerente de Bank Rossiya; un banco por acciones ruso fundado el 27 de junio de 1990. La sede de la empresa se encuentra en San Petersburgo. El banco se ha asociado con el régimen de Vladimir Putin en Rusia. La filtración de Pandora Papers reveló que el banco construyó una red de compañías en la sombra que mantenían la riqueza en el extranjero para las élites rusas.

Recientemente, la Unión Europea y el gobierno de EE. UU. emitieron sanciones contra Arkady Rotenberg en 2014, en represalia por la anexión de Crimea por parte de Putin. Estados Unidos también sancionó a su hermano Boris Arkady.

d)- Oleg Deripaska

Multimillonario en el sector de los recursos naturales de Rusia y aliado cercano de Vladimir Putin

Entre 2013 y 2015, los oficiales de cumplimiento y supervisión de cartera del Mellon Bank (Bank of New York), encartaron 16 transacciones como potencialmente sospechosas. Cada una de estas transacciones involucró a Mallow Capital Corp., una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas que opera como una subsidiaria de Basic Element Group de Oleg Deripaska. Mellon Bank dijo que Mallow Capital parecía ser una empresa ficticia que operaba en un área de alto riesgo sin un propósito comercial legítimo conocido. En 2012 y 2013, Mallow se envió a sí misma casi US$420 millones utilizando diferentes direcciones de las Islas Vírgenes Británicas y diferentes bancos. Mallow también envió 20 millones de dólares a otra empresa con el mismo nombre, esta con una dirección en Chipre. El Bank of New York Mellon ayudó a facilitar estas transacciones a través de una relación con Bank Soyuz, con sede en Moscú. Deripaska compró una participación mayoritaria en Bank Soyuz en 2010, según Reuters.

Los informes de actividades sospechosas de los bancos reflejan las preocupaciones de los oficiales de cumplimiento bancario por lo que Deripaska negó haber lavado fondos o haber cometido delitos financieros. Sin embargo, las filiales estadounidenses cayeron en el Capítulo 4 de quiebra.

e)- Yury Kovalchuk

Banquero ruso y confidente desde hace mucho tiempo de Vladimir Putin, a quien los funcionarios estadounidenses han llamado el «banquero personal» de Putin.

Kovalchuk es copropietario de una empresa, Ozon, que tiene el título de lo que se dice que son las estaciones de esquí favoritas de Vladimir Putin, según una historia de los Papeles de Panamá de 2016. A partir de fines de 2009, Ozon recibió $ 11,3 millones en préstamos de un empresa offshore clave en la red de Putin, según muestran los Papeles de Panamá. Los préstamos tenían una tasa de interés del 1 por ciento, según los informes.

Un préstamo de 5 millones de dólares se revisó y prorrogó varias veces y se convirtió a rublos rusos; el tipo de cambio y las nuevas modificaciones redujeron su valor y, en última instancia, el monto adeudado, según muestran los documentos filtrados.

Kovalchuk ha sido sancionado anteriormente por Estados Unidos, quien ha llamado asesor cercano de Putin y su banquero personal.

Estimado lector, esta letanía de la conchupancia y corruptela soviética es de larga data y refleja como los poderosos se salen con la suya en contubernio con los bancos ¨transparentes¨ de las grandes metrópolis y sus apéndices insulares en el caribe y otras latitudes que albergan los paraísos fiscales señalados.

Para el ciudadano común, las cifras que reflejan estas pesquisas periodísticas y post-judiciales no están al alcance del pensamiento cotidiano y común del mortal promedio. De ahí que, seguiremos viendo mas ¨PAERS¨ en el futuro.

FUENTES: ICJ; Departamento del Tesoro del os EUA; Oficina de la Fiscalía del Estado de Maine, EUA; La Oficina de la Fiscalía de del Estado de Delaware, EUA; El Departamento de Estado norteamericano.

