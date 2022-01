Desde el más allá

EL AUTOR es artista plástico. Reside en West Palm Beach.

Me llamo la atención el anuncio de la NASA que dice que invocara a una reunión con líderes religiosos de diferentes pensamientos con el propósito de hacerles una pregunta… ¿Qué pensarían si existiera vida extraterrestre?

Aquella noche Azuana, desde el patio trasero de la discoteca, atiné a colocar cuatro sillas en línea y recostarme ante el fragor de los tragos de ron bebidos.

Nadie me creyó ante el avistamiento fortuito que hice.

Dos círculos volaban paralelos a una velocidad sincronizada, sin luces y sin causar el más mínimo sonido…

En el versículo de Ezequiel 1:4-27, describe en el 16 sobre: cuatro objetos que parecían “ruedas en medio de ruedas”, entiéndase un círculo y dentro de este, otro circulo. Que llegaron envueltas en nubes y vientos tempestuosos y fuego…

Elías, uno de los profetas más importantes del viejo testamento, al parecer fue “secuestrado por un ovni”; “un carro de fuego le apartó y subió al cielo…en un torbellino…”

Este escrito quizás sea uno de los más surrealistas que he realizado, sin embargo, y sin volverme loco, me disculparán ustedes por todos los “devaneos” a los que pueda llegar…uno también tiene el derecho de darse el lujo a “delirar”.

Usted sacará sus conclusiones y podremos saber que tan parejos estamos de locos…

Existen miles y miles de videos, fotos, testimonios, entre otras cosas, que señalan “la existencia” de “algo raro” en el planeta. Otros seres que no desean, aún no entendemos el por qué, mostrarse y dar la cara, si es que tienen, y, además, contestarnos todas las preguntas que necesitamos responder, específicamente aquella que nos explique ¿cuál carajo es el propósito de la vida?

Dentro de todas las versiones “recreadas” por historiadores, novelistas, escritores o caricaturistas. Está aquella que cuenta de dos grupos rivales de extraterrestres que arribaron, más o menos, por la misma época. Unos venían de la constelación de Orión y el otro de la de Sirius.

Al parecer la lejanía y el “roce” hizo que algunos se mezclaran dando origen a ¡nosotros! Y que como castigo por haber roto las reglas de “no sexo entre “marcianos” distintos” fueron condenados a quedarse y no poder regresar. Eso explica por qué los avistamientos desde la época anterior a Cristo mantienen el mismo modelo de nave espacial…no han podido modernizarse…

Los actuales líderes de estos dos grupos, antagónicos, han divido al mundo en diversas religiones, idiomas, nacionalidades, etc. etc. etc. El asunto se le escapó de las manos y hubo tantos disidentes como tribus y razas hay hoy en el mundo.

Para que se les permita regresar a sus constelaciones originales tienen que ¡destruir! El pecado que cometieron, o sea, ¡a nosotros! Pero hay tantos “aplatanados” es decir, acostumbrados al paraíso terrenal que ya no quieren abandonarlo.

Estos andan disfrazados de masones, herméticos, iluminatis, santos cruzados, comunistas, capitalistas, pensadores y hasta de simple ciudadanos como usted… o ¿cómo yo?…hummm

Han intentado fabricar otras naves espaciales, ya que las originales tienen un virus que les impide salirse al espacio exterior, con la finalidad de regresarse de “ilegales” a sus lugares de origen, pero solamente han podido llevar tripulación hasta la luna.

Mantienen el secreto porque se caería todo el sentido “humano” que le han dado a esta dimensión terrena. Imagínense ustedes el lío que formaríamos si descubrimos que somos hijos bastardos y que para que nuestros padres puedan regresar a sus casas, con sus familias originales, tienen que explotarnos con todas las bombas que hemos contribuido a construir…con nuestro propio dinero…

¿En qué lado están los que se quieren quedar e impedir que nos destruyan, en Rusia, China, Europa o Estados Unidos? Y ¿en cuál lado están los otros?

Yo les advertí que este iba a ser un escrito “fuera de este mundo”. Prepárense para cuando la NASA tenga su encuentro “religioso” y salgan los curas y demás dándose golpes en el pecho.

No será necesario darse unos tragos para ver a esos objetos voladores en forma de plato sobre plato, lo que si es que usted descubrirá que tiene sus abuelos en Orión o en Sirius y que eso de los cuernos es un asunto viejo y regado por todo el universo, es decir, desde el más allá. ¡salud! mínimo caminero

jpm-am

