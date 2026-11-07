Desde Bukele a Trump: sobre habichuelas con dulce (OPINION)

A – Si Nayib Bukele logra erradicar las pandillas que operan en Haití, el principal beneficiado de este logro, además del propio Haití, sería la República Dominicana. Por ello, nuestro país no debería permanecer al margen de este conflicto, como sugieren algunos “sabiólogos”. Por el contrario, el ejército dominicano debería participar activamente en las operaciones militares junto a las fuerzas armadas de El Salvador. Si estas bandas armadas no son derrotadas, también terminarán por amenazar la estabilidad y seguridad de la República Dominicana. Por tanto, es fundamental que asumamos un papel proactivo y solidario en esta lucha regional, entendiendo que la paz y el bienestar de Haití repercuten directamente en el futuro de nuestro país. En este escenario, considero que los países que conforman el llamado “Escudo de las Américas” también deben hacerse presentes con sus ejércitos en esta lucha para salvar al pueblo haitiano de las bandas criminales que la azotan.

B – Por fin el pueblo estadounidense se ha puesto a la altura del desafío histórico que ha representado votar por un congreso con el que pueda sacar a Donald Trump del poder mediante un impeachment. Lógicamente, esta votación indefectiblemente repercutirá en que funcionarios malvados como Marco Rubio, Peter Hegsechm, Scott Bessent, John Ratcliffe y otros tantos también sean cesados en sus funciones. Pero, además, Estados Unidos y el mundo tienen que deshacerse de este psicópata que está amenazando con destruir con bombas atómicas a una nación con 90 millones de habitantes y, por consiguiente, llevar al mundo a un armagedón bíblico. Este loco, hay que amarrarlo.

C – El abuso imperialista debe terminar si queremos lograr la paz mundial. Tal como expone el presidente de Bielorrusia, Aleksander Lukashenko, «todos los problemas del mundo moderno, incluido el petróleo, pueden resolverse sin todo este sinsentido de las guerras y sin luchas por los recursos con competencia irresponsable y sin la captura vergonzosa de un presidente.

D – Es una ignominia que nuestro mundo esté gobernado por gente sin escrúpulos que es capaz de acusar con infamias a un ser humano y destruirlo. Es el caso de Nicolás Maduro. Trump lo calumnió con infamias y lo sacó del poder secuestrándolo, acarreando decenas de muertos; tan solo para robar a manos llenas los recursos naturales de Venezuela. Y no solo esto, llevó a su país y al mundo odio, guerras, caos y pobreza. Además, su apoyo al genocidio en Gaza ha sido la joya de su corona. Es una necesidad mundial: A este demonio y a sus compinches hay que sacarlos del poder.

E – El exilio cubano quiere “liberar” a Cuba.

Lo que expongo a continuación lo tomé de un artículo publicado por el cubano Eduardo Miguel Álvarez Estévez. Una encuesta que la Universidad Internacional de Florida (FIU) publicó hace unos días, arroja los resultados siguientes: El 73% de los cubanoamericanos del sur de Florida apoyaría una operación militar para derrocar al gobierno cubano. No una presión diplomática. No un diálogo. Una operación militar. El 69% cree que la política de «máxima presión» de Washington provocará un cambio de régimen. Y cuando se les pregunta qué tipo de acción respaldarían, un 40% elige una operación clandestina de la CIA y otro 25% opta por bombardear objetivos militares específicos.

F – Estos datos dicen que una mayoría significativa de los que votan en Florida ha decidido que el precio de un cambio en Cuba vale cualquier sacrificio. Cualquier sacrificio menos el suyo. Porque ellos están a 90 millas de distancia, con aire acondicionado, con luz, con Medicare. Y el sacrificio lo pagamos nosotros: los que en Cuba hacemos cola, los que cocinamos con carbón, los que vemos morir a nuestros enfermos por falta de medicamentos.

G – Esa es la verdad que duele. Que mientras nosotros resistimos con las uñas, una parte del exilio vota por políticos que prometen apretar más el bloqueo, financiar más operaciones clandestinas, mantener a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y esos políticos ganan porque tienen sus votos. Fin de la cita.

Reflexiones sobre este tema

En un artículo que publiqué hace un par de años expuse a los Estados Unidos una propuesta para “liberar a Cuba”. Los cubanos del exilio, como se revela en la encuesta referida de más arriba, requieren que el ejército de los Estados vaya a Cuba a liberarla de ese régimen que se niega a ser un país subordinado a los designios de Washington. Yo propongo que, como en Florida ya tiene un exilio con más de un millón de hombres cubanos con capacidad física para tomar las armas, sean estos, previamente entrenados, quienes conformen un ejército para que sean ellos mismos quienes vayan a libertar a su patria. Estando ellos, no veo la razón por la cual un latino no cubano, un blanco o negro estadounidense sean quienes tengan que sacrificarse por defender una patria que no es la suya.

Las habichuelas con dulce

A – La noticia es indignante: El Gobierno, a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), proyecta destinar RD$630 millones en la compra de ingredientes para preparar un millón de kits de habichuelas con dulce que serían distribuidos durante la Semana Santa de 2027. El presupuesto detalla para este jolgorio lo siguiente: para clavo dulce, 90 millones; leche de coco, 80 millones; leche evaporada, 75 millones; canela, 70 millones; las galletas de leche, 60 millones; malagueta, 45 millones; azúcar crema, 30 millones. En este presupuesto aún faltan muchos millones para la compra de batatas, casabe, pasas, y los millones que se requieren para la logística que comprende cocinarlas, empaquetarlas y distribuirlas. Estamos hablando de que cada kit de estas habichuelas costará 630 pesos. Todo esto resulta un horror, a la luz de un pueblo pobre cuya economía se desenvuelve a base de préstamos que pagamos con lesivos intereses.

B – Es inaceptable este gasto frente al hecho de que el cultivo de habichuelas en San Juan de la Maguana se retrasa o se recortan las tareas a sembrar porque no aparecen a tiempo los 30 millones de pesos que financian esta plantación. Además, es irracional que a estos mismos agricultores se les adeude desde hace tres años miles de millones de pesos de siembras anteriores, porque el dinero para pagarles no aparece, mientras se quiere dilapidar 630 millones de pesos en el populismo de la entrega en Semana Santa de un millón de kits de habichuelas con dulce, tan solo para hacer una bacanal de ¡fiesta!, y mañana gallo.

C – De todo este desaguisado, yo creo a ciegas que nuestro presidente está ajeno a esta vagamundería, que todo se ha hecho a espalda suya sin su consentimiento. Y que, como siempre, funcionarios corruptos, ineptos y sin escrúpulos son los responsables directos de esta poca vergüenza. También creo en un cien por ciento que nuestro presidente, enterado de este abuso, cancelará esta “habichuelería corrupta” y que destituirá a los responsables de esta barbarie contra un pueblo que se merece mejor suerte. Asimismo, acoto que los funcionarios leales a la patria, a la Constitución, al Partido y al presidente no deben incurrir en actos de indelicadeza como este que dan pie a la feroz crítica de los opositores, quienes, como pirañas, esperan cualquier desliz para devorar sin piedad a su presa.