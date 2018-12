Descrédito de la oposición

Recuerdo que siempre nos decían en la etapa de crecimiento que la monja, además del hábito, tiene que parecerlo.

Los mensajes que envían algunos políticos de la oposición distan mucho de parecer oposición. Varios casos pudiéramos plantear pero para muestra dos botones:

Caso 1:

Durante meses se ha debatido, después del río Ozama, la aprobación o no de una terminal de autobuses en los parqueos del Parque del Este al lado del Parque Ecológico Nacional Los Tres Ojos. Los munícipes de manera organizada y cívica han planteado razones valederas del por qué no conviene a los residentes de ese municipio dicha construcción, la cual lacera las mejores prácticas del cuidado y preservación del medio ambiente de la zona.

Vigilias, marchas, manifiestos, vistas públicas y hasta la toga y birrete se pusieron varios líderes comunitarios y políticos para defender la posición de los munícipes. De manera unánime los regidores de SDE votaron en contra de dicha construcción; sin embargo, oh sorpresa, la semana pasada la Sala Capitular sesionó y varios de los regidores que habían jurado (por la faja de Jack Veneno, el potecito de sangre y la bolita del mundo) no permitir que esta terminal se construyera en dicho lugar. cambiaron de actitud. Al parecer su juramento no fue suficiente contra las ofertas que, según los munícipes, recibieron de Relámpago Hernández (no sólo los regidores oficialistas sino también algunos de la principal fuerza de oposición, o sea del Partido Revolucionario Moderno).

¿Piensa la oposición que haciendo alianza con los intereses del gobierno en contra de los intereses declarados de la comunidad, podrá desplazar la estructura monolítica del PLD?

Caso 2:

En la Cámara de Diputados, uno de los dos organismos del Congreso de la República, la oposición ha criticado a su presidente por la tardanza de la declaración y-o el monto declarado de sus bienes. También, al Poder Ejecutivo por haber reducido el presupuesto destinado al Ministerio de Salud Publica en mas de 4 mil millones de pesos para consignárselo a dicho congreso. Sin embargo, ¡ oh sorpresa!, uno de los lideres principales de la oposición resulta ser el ganador de un concurso mediante el cual le venderá a ese mismo Congreso nada mas y nada menos que 42 millones de pesos en manzanas y uvas para esas canastas clientelares que la oposición se ha pasado la vida republicana criticando.

Visto el caso y consumado el hecho, me hago las siguientes preguntas:

¿Ya no son canastas clientelistas porque tienen las manzanas del líder del PPH? ¿Serán esas las manzanas de la discordia entre Hipólito Mejia Domínguez y Luís Abinader?

¿Seguirán estando uvas las relaciones entre los líderes del PRM? ¿El gobierno le inyecto estos recursos a HM para darle ventaja económica en la contienda interna del PRM? ¿Es que el gobierno identifica a HM como un contrincante más fácil de vencer y por eso esta estrategia?

Si quiere respuestas de todas estas interrogantes, no se pierde otro episodio de: “El Descrédito de la Oposición”, en un cine cerca de usted.

sp-am

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.