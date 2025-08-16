Desconexión con la clase media

El autor es abogado.

Hasta los asesores políticos se preguntan: ¿Por qué casi el universo de los candidatos de los partidos sigue sin conectar con los sectores de clase media-media y media alta?

Esa desconexión ya generó un 46% de abstención en las elecciones del 2024 entre todos los ciudadanos que estaban hábiles para votar en el Padrón Electoral (no votó), del cual, probablemente, el 80 o el 90% son los electores pertenecientes a los quintiles y/o estratos sociales 3 y 4, es decir, a la clase media media y media alta.

Si la desconexión persiste, la proyección es que la apatía y/o la desafección electoral aumente en el 2028. Para ilustrar las causales de tal desconexión, tomemos apenas sólo un par de ejemplos:

1. ¿Qué necesidad insustituible tiene RD de tener embajadores en cada uno de los países de América Central, cuando perfectamente puede tener un sólo en Panamá? Ninguna!

Pero eso les quitaría la posibilidad de ofrecer un empleo diplomático o consular a los dirigentes mejor enchufados y a los inversionistas electorales de candidatos presidenciales, aún sabiendo que el país tiene 18 años manejandose con déficits fiscales, es decir, faltándole dinero no sobrándole.

2. ¿Qué piensa la clase media cuando ve que los sucesivos gobiernos que hemos tenido (PRM, PLD y PRM), se dedican a beneficiar a particulares con pensiones especiales de decenas y hasta de cientos de miles de pesos, cuando la mayoría de los servidores que sí trabajan, se jubilan con pensiones miserables?

Ello convierte a los partidos políticos en la mejor AFP del país, pues sin haber cotizado un sólo peso en la Seguridad Social, los políticos se encargan de agenciarles una pensión privilegiada a sus amigos, socios y colaboradores más cercanos. Regalando el dinero como si éste nos sobrara.

Y como todos están dispuestos a continuar con este perenne despilfarro, ¿Cómo se le puede criticar la desafección y la apatía que presenta la clase media hacía el voto, si en la práctica, la corrección de esa ignominia está fuera de su alcance?

