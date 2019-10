Desclasificar documentos: ejemplo a imitar en RD

Legado de cenizas: Historia de la CIA (título original en inglés: Legacy of Ashes: The History of the CIA) es un libro de no ficción sobre la historia de la CIA, escrito por el periodista estadounidense Tim Weiner, ganador del Premio Pulitzer por sus trabajos periodísticos sobre los servicios secretos estadounidenses.

El libro fue redactado a partir de cincuenta mil documentos desclasificados y cientos de entrevistas a ex agentes y políticos lo que puso en blanco y negro todo lo acontecido desde el inicio de la Guerra Fría al desmembramiento del Sistema de la Socialista (1945-1989).

Leyendo este texto me viene a la cabeza la siguiente interrogante : por qué en la República Dominicana no se comienza de una vez y por todas a desentrañar, investigar y poner en blanco y negro toda la verdad de algunos acontecimientos trascendentes que estremecieron la vida nacional .

¿Cuál es el medio debido al cual los actores y las instituciones públicas que intervinieron de manera protagónica en esos procesos históricos importantes no se animan a desclasificar esos documentos y así se pueda conocer toda la verdad?

Si la potencia más grande del mundo pone a disposición de la opinión publica global toda la información sobre las actuaciones de una de las agencias más tenebrosas y temibles como la CIA, ¿cuál es el problema que aquí no se puede conocer toda la verdad de ciertos hechos?

Aquí en este país, repito, como lo escribí en un trabajo anterior publicado en este mismo medio, hay una complicidad histórica de sectores de la intelectualidad, que incluyen historiadores, periodistas, politólogos, que todavía parecen no entender la época que estamos viviendo.

Muchas veces me pregunto el motivo de tanto silencio de parte de los representantes del pensamiento social dominicano para comenzar a escribir de manera científica, racional y completa una nueva historia de este país. ¿Por qué se empeñan en negar la verdad al pueblo?

Por si ellos no lo sabían, aquí hay una intrahistoria que el pueblo dominicano debe y tiene que conocer de sus hechos políticos, históricos, económicos, partidarios y sociales.

Insisto, hay que comenzar a replantear muchos aspectos de la historia dominicana para bien de todos, porque un pueblo que no conoce su historia completa (agrega el autor de esta columna) está condenado a repetirla.

En las entregas de las próximas semanas de esta columna comenzaremos a enumerar hechos y acontecimientos que aún no se sabe la verdad completa.

