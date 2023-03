Descargo judicial de profesor maeño 

Después de 13 años de acoso, insultos y falsas acusaciones, incluyendo tres guardando prisión, el profesor e historiador Manuel Rodríguez Bonilla, fue declarado no culpable en el caso del asesinato en Mao de su esposa Yasmín Valdez de Rodríguez, a quien encontró degollada luego de regresar a su hogar tras llevar al colegio a su hijo David Enmanuel y realizar varias diligencias en esa ciudad.

El Primer Tribunal Colegiado de la provincia Valverde declaró no culpable, de manera unánime, al profesor universitario, luego de estudiar el expediente acusatorio remitido por el entonces fiscal de Santiago José Francisco Núñez, hoy suspendido de su cargo por malas prácticas, quien a pesar de que todas las experticias, estudios e investigaciones exculpaban al esposo del crimen, lo apresó y sometió a la justicia.

Al ser declarado no culpable, Rodríguez Bonilla proclamó, ante el tribunal, que no estaba satisfecho y que no lo estará hasta que los autores del crimen contra su esposa sean apresados por las autoridades judiciales de Mao y Santiago para que paguen por ello.

Pidió al Ministerio Público y a la familia de la difunta, aunar esfuerzos en procura de que los verdaderos criminales, sean sometidos a la justicia y condenados.