Desaciertos del gobierno perremeista (OPINION)

El autor es escritor y periodista. Reside en Estados Unidos

A lo largo de la historia, los gobiernos, tal como lo dictan las Leyes y la Constitución, siempre se contraponen a las funciones que les competen, por ejemplo, están en el deber de cuidar el estatus de sus habitantes, en consecuencia, el entorno que le rodea siempre influye para que se administren las instituciones a su libre albedrío.

Las preferencias de ciertos sectores en contar con el favor del gobierno, ha cambiado el papel para el que fue electo, ya que en años anteriores estos se preocupaban y solían encargarse, prácticamente de todo, a los fines de contribuir al desarrollo del país.

En contraposición a los principios establecidos y con el paso de los años, notamos que el gobierno de Luis Abinader y los perremeistas ha empezado a cambiar, cediendo parte de su poder a organizaciones internacionales y locales, poniendo en juego sus responsabilidades y el cumplimiento de las Leyes.

Luis Abinader debe entender, por si no lo sabes, que su gobierno es una parte esencial de la sociedad y si taxativamente no responde con creces a las exigencias de esa misma sociedad, pues le será imposible un segundo mandato, porque aunque las encuestas, muchas de ellas interesadas, lo catapultan con mayor popularidad ante las secuelas de partiduchos políticos, inscritos en la Junta Central Electoral (JCE), por asuntos estrictamente económicos, los votantes no son tontos ni perezosos.

No es un secreto, el presidente Abinader empezó bien su gestión de gobierno, por encima de las críticas de la oposición que lo único que hizo fue desfalcar el Estado a través de la corrupción administrativa.

Sus desaciertos han roto las barreras de una administración con discernimiento, empoderada para responder con rectitud ante los avatares que desarticulan a una sociedad que cada cuatro años espera lo mejor, no así lo peor. Veamos el porqué.

1ro. Quiso enfrentar la inmigración ilegal de haitianos hacia el país apadrinada por sectores de altas influencias política y económica, sin embargo, tras las acusaciones de la ONU (Organización de Naciones Unidas y la CIDH (Corte Internacional de Derechos Humanos), seguimos en lo mismo maquillando a la sociedad como para hacerle entender que los nacionales haitianos son necesarios para el país, cuando estos lo único que hacen es sumergirlo en el atraso económico.

2do. Al principio, los organismos e instituciones actuaron con manos duras, con el enfrentamiento a la delincuencia, todos los días caían atracadores, secuestradores, narcotraficantes y actores de bandas asesinas, actuaciones que provocaron el apoyo de la sociedad que por algunas semanas vio nacer la tranquilidad en las calles, el gobierno no pudo, las críticas por parte de representantes políticos y de «derechos humanos, no lo dejaron continuar el trabajo, sin tomar en cuenta “que los derechos son humanos, cuando son humanos derechos”.

3ro. El gobierno no es malo, malo son los perremeistas, los ministros y los funcionarios, que al igual que los gestores gubernamentales del pasado consideran que la República Dominicana es un patrimonio de su propiedad, por el hecho de otorgar un voto para salir de la catarsis de crisis y descomposición desplegadas en el pasado, esto sin tomar en consideración que los dominicanos somos más de 10 millones y todos tenemos derecho a vivir en un país con orden, no desordenado a costa de los compromisos políticos.

4to. En principio, el gobierno actuaba con cierta responsabilidad en cuanto al cuidado de las personas, solía actuar con cierto comedimiento para facilitar a la sociedad dominicana asistencia sanitaria y quiso mejorar la educación; sin embargo, tropezó porque no pudo levantar los pies, razón por la cual los servicios sociales andan de mal en peor.

Este observatorio, propio de las debilidades del gobierno dominicano, podría extenderse hasta completar el primer tomo de un libro que nunca terminaría de escribirse, visto que las políticas gubernamentales nunca surten efectos positivos para el país, por la escasez de buenas intenciones, las cuales siempre empedran el camino hasta convertirlo en un infierno. Por esta y otras razones, para la mayoría de la gente, el gobierno es sólo un vehículo en el que pagan impuestos y eligen a quien les representa en el espacio político.

jpm-am