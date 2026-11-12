Derrota en medio termino

En las elecciones de mitad de periodo (midterms) en Estados Unidos, el Partido Demócrata logró una contundente victoria al arrebatar al Partido Republicano de ambas Cámaras del Congreso, obteniendo una amplia mayoría en la Cámara de Representantes y recuperando el Senado.

De igual forma los demócratas consiguieron victorias clave en gobernaciones estatales históricamente dominadas por los Republicanos, como Texas, Georgia y Ohio, debilitando significativamente la base de poder político del presidente Donald Trump.

Este giro electoral se debió en gran medida al descontento de los ciudadanos con la situación económica, donde el encarecimiento de los precios de los alimentos, la vivienda, los seguros médicos y el impacto inflacionario de los aranceles comerciales y el costo de los combustibles pesaron fuertemente en las urnas.

Cabe decir que se registró un cambio notable en el comportamiento de grupos demográficos clave que en 2024 habían respaldado a los republicanos, destacando una movilización significativa de jóvenes y votantes latinos hacia las filas demócratas.

Ante este escenario, los dos últimos años de la presidencia de Trump se perfilan como un periodo de profundo bloqueo político y confrontación institucional, debido a que, al estar el Congreso en manos de la oposición, el presidente enfrentará enormes dificultades para aprobar reformas fiscales, leyes migratorias y nombramientos judiciales importantes.

A esto se añade la exposición a fiscalizaciones e investigaciones parlamentarias, aunque la destitución por la vía del impeachment sigue siendo un escenario improbable por la mayoría requerida en el Senado.

Finalmente, estos resultados reconfiguran por completo el panorama político rumbo a las elecciones presidenciales de 2028, limitando las opciones legislativas de la actual administración y obligando a los Republicanos a replantear su estrategia para encontrar un liderazgo sucesor capaz de unificar al partido tras este duro revés electoral.

Para nuestro país, la República Dominicana, un Congreso estadounidense dominado por los demócratas y un gobierno federal en situación de parálisis o tensión legislativa suele traducirse en un mayor escrutinio sobre las políticas bilaterales, comerciales y migratorias en el Caribe.

Cualquier cambio en las prioridades económicas o en las políticas de aranceles y seguridad fronteriza impulsadas desde Washington puede repercutir directamente en la economía dominicana, especialmente en áreas tan sensibles como las remesas, el turismo, el flujo de inversión extranjera directa y los acuerdos de libre comercio.

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