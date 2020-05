Derrota de EU en Playa Macuto, Venezuela

La derrota de la invasión de Playa Macuto en el Estado La Guaira por las Fuerzas Armadas Venezolana en la operación Tiburón Negro Primero y por pescadores milicianos del Estado Aragua con el apresamiento de decenas de mercenarios incluyendo a dos contratistas de origen norteamericano, ha sido la acción militar más humillante y vergonzante que ha sufrido EU en el siglo 21.

Los enemigos de la revolución bolivariana están desesperados. EU y Colombia utilizaron la misma estrategia de los exiliados cubanos en la invasión de Bahía de Cochino en Cuba en 1961. Una operación militar apoyada por la CIA para crear una cabeza de playa, formar un gobierno provisional, apresar o matar a Fidel, buscar el apoyo de la OEA y de la comunidad internacional, pero igual que en Venezuela, fue aplastada por las fuerzas armadas tras el hundimiento de la embarcación con un saldo de cientos de muertos y de apresados.

En la invasión de Playa Girón como también se le llamó en Cuba se duró 65 horas para neutralizar a los mercenarios y en la invasión de la playa de macuto el grupo violento fue diezmado en 48 horas. En Cuba murieron más de 150 mercenarios y fueron arrestados 1,179. En Venezuela murieron 8 terroristas y han sido arrestado más de 50. Todavía se siguen los operativos de búsqueda con la ayuda de Rusia.

Estos mercenarios que fueron entrenados en Colombia por la contratista Silvercorp USA y que llegaron a las costas con el plan de apresar y llevarse al presidente pensaron que iban a ser recibido por una multitud que esperaba su liberación y era cuestión de controlar al SEBIM y a la DIGIM, y asegurar el aeropuerto para imponer su siniestro plan pero se encontraron con la furia bolivariana de un pueblo campesino de Chuao que los apresó y los entregó a las FANB.

Ahora la guerra no se anuncia sino que se contrata en una nueva modalidad de sicariato gringo. Esta operación militar se hizo mediante un contrato firmado por juan Guaidó, Cliver Alcalá, Juan José Rendón y Jordán Goudreau propietario de la empresa contratista la cual por un lado se comprometió a apresar a Maduro y llevarlo a EU y por otro el contratante Juan Guaidó quien se comprometió a pagar US 212 millones y a entregar US 50 mil por adelantado.

Los gringos les ponen precio a la cabeza de Maduro y a decenas de sus funcionarios por narcotráfico, envían buques de guerra a las costas de Venezuela para vigilar el tráfico ilegal de drogas y también para intimidar y atemorizar al gobierno, anunciaron el nombramiento de un embajador y abrir su embajada en Venezuela pero son tan irresponsable que al ser cuestionado sobre el fracaso de la incursión militar, dice desconocer el plan y que se desligan de esa acción militar en la vieja práctica de tirar la piedra y esconder la mano.

Aunque más tarde reflexionaron y advirtieron que usarán todas las opciones a su disposición para repatriar a los estadounidenses presos y a la vez enviaron 4 buques a las costas de Venezuela para intimidar. Sin embargo estos mercenarios, según declaraciones del presidente Maduro, han confesado todos sus crimenes en los interrogatorios, por lo que serán procesados por la justicia venezolana.

Es inadmisible que EU siga actuando como si fueran los policías del mundo, invadiendo, patrocinando golpe de estado y tumbando gobiernos electos democráticamente. Que se crea con la facultad de certificar que país es terrorista, narcotraficante o dictadura. Que violente las leyes y los acuerdos internacionales, poniendo sanciones al mundo y hasta creyéndose que Latinoamérica es su patio trasero.

Si bien la valoración de la candidatura de Trump estaba en picada por su mal manejo en la emergencia del Coronavirus que ha colocado a EU como el epicentro de la pandemia tras ubicarse como el país de más contagiados y más muertos en todo el mundo. Con este fracaso militar el presidente USA se hunde y sube Joe Biden en las encuestas como favorito para ganar las elecciones presidenciales de noviembre.

Hay que rechazar el silencio de la OEA que una vez más se hace cómplice de los intentos violentos por tumbar al presidente Maduro, y también la timidez de la ONU al rechazar cualquier escalada contra la patria de Bolivar y de Chávez. En cambio valoramos las posiciones de China, Rusia, el Alba y el grupo de San Vicente y las granadinas de rechazar los intentos frustrados de invasión de mercenarios y la violación de nuestra soberanía.

A pesar de la firma y de las grabaciones, aún la fiscalía investiga a Guaidó para no apresarlo. Castigar a los autores materiales y dejar libre a los autores intelectuales así como acusar a Colombia de entrenar mercenario e intentar entregarles las lanchas sí reconocen al presidente. Es enviar un mensaje negativo de falta de autoridad y de dignidad. Evitemos que el pueblo se tire a las calles para castigar con sus manos a los privilegiados de la justicia porque sería peor.

Aprovechemos las elecciones presidenciales en EU, asi como el interés de Trump por recuperar a sus gringos mercenarios y la necesidad de Colombia para que le devuelvan sus 3 lanchas militares abandonadas en Venezuela y propóngale negociar. Lo que es igual no es ventaja. Fidel cambió todos los prisioneros en 1962 por US 53 MM en alimentos, medicinas, y equipos médicos. Maduro puede cambiar los gringos mercenarios y las 3 lanchas de Colombia por la devolución de la empresa venezolana Monómero, del Oro robado, de Citgo y el cese de la persecución petrolera, financiera y comercial de EU.

