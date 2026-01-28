Dermatóloga advierte sobre el aumento del cáncer de piel

SANTO DOMINGO. – La dermatóloga Luisa González de Bogaert advirtió sobre el aumento silencioso del cáncer de piel entre los dominicanos, sin distinción de edad o estilo de vida, y subrayó la importancia de la detección temprana para mejorar el pronóstico de la enfermedad.

La cirujana dermatóloga y directora médica de la Clínica de la Piel Dr. Huberto Bogaert afirmó que este tipo de cáncer puede desarrollarse sin presentar síntomas evidentes hasta alcanzar etapas avanzadas.

“En las últimas décadas hemos observado un incremento significativo de casos. En muchos pacientes, la enfermedad se detecta cuando ya está avanzada, lo que cambia por completo el panorama del tratamiento”, explicó.

PRINCIPALES CAUSAS

La exposición al sol sin protección continúa siendo la principal causa del cáncer de piel. Los rayos ultravioletas dañan el ADN de las células cutáneas, provocando mutaciones que pueden derivar en melanomas.

La exposición solar acumulada a lo largo de los años, combinada con factores genéticos como antecedentes familiares o la presencia de múltiples lunares, incrementa el riesgo de desarrollar esta dolencia.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Los especialistas recomiendan realizar una autoevaluación mensual de la piel para identificar cambios en lunares, verrugas o la aparición de nuevas manchas.

También sugieren utilizar protector solar de amplio espectro, evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y protegerse con ropa de manga larga, sombreros y lentes con filtro UV.

De acuerdo con las cifras más recientes del Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz, durante el período 2024-2025 se diagnosticaron cerca de 100 casos de cáncer de piel, un dato que enciende las alarmas en el sector salud.

agl/of-am