Depósitos en dólares alcanzan US$17,867 millones banca RD

SANTO DOMINGO.- Los depósitos en moneda extranjera en los bancos múltiples de República Dominicana alcanzaron los US$17,867 millones en agosto de 2026, con un crecimiento promedio anual del 11 % en los últimos ocho años, informó la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

La entidad indicó que este monto representa el 34 % de las captaciones de la banca múltiple. Del total, US$10,797.67 millones corresponden a cuentas de ahorro y US$7,069.45 millones a depósitos a plazo.

CRECIMIENTO INTERANUAL DEL 15 %

Según un informe de su Dirección Técnica, las captaciones en moneda extranjera aumentaron US$2,310 millones respecto a agosto de 2025, para un crecimiento interanual del 15 %, el mayor desde 2020, cuando alcanzaron un incremento del 22 %.

Expresadas en moneda nacional, estas captaciones ascendieron a RD$1,062,200 millones, equivalentes al 34 % de los RD$3,133,241 millones captados por las entidades bancarias.

La ABA destacó que los depósitos en cuentas de ahorro y a plazo, tanto en pesos como en dólares, representaban el 82.6 % del total de las captaciones del público a agosto de 2026.

EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS

La asociación explicó que entre 2018 y 2022 las cuentas de ahorro impulsaron cerca del 90 % del crecimiento de las captaciones en moneda extranjera, al pasar de US$5,222 millones a US$9,020 millones.

Sin embargo, desde 2023, los depósitos a plazo asumieron el liderazgo, al aumentar de US$3,094 millones en 2022 a US$7,069 millones en agosto de 2026, aportando cerca del 70 % del incremento durante ese período.

Asimismo, las cuentas de ahorro recuperaron dinamismo en 2026, con un aumento de US$1,610 millones entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, equivalente al 17.5 %.

FACTORES Y CULTURA DEL AHORRO

La ABA vinculó el crecimiento de los depósitos en divisas con el desempeño de las exportaciones, las remesas, el turismo y la inversión extranjera directa, así como con la preferencia de personas y empresas por mantener fondos en moneda extranjera.

A propósito del Día Mundial del Ahorro, celebrado el 31 de octubre, la entidad resaltó que fomentar este hábito contribuye a la estabilidad financiera familiar y al financiamiento de las actividades productivas.

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