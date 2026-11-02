Deportan 40,521 extranjeros indocumentados en octubre

Uno de los operativos en octubre

SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Migración (DGM) informó que durante octubre detuvo a 44,414 extranjeros en condición migratoria irregular y deportó a 40,521, como resultado de los operativos realizados junto a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otros organismos de seguridad.

Las jornadas de interdicción abarcaron diferentes puntos del territorio nacional, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer el control y la gestión migratoria.

OPERATIVOS EN FINCAS Y COMERCIOS

La institución realizó inspecciones en fincas y proyectos agrícolas de San Francisco de Macorís, Moca y San Juan, donde fueron detectados cerca de 700 extranjeros en situación migratoria irregular.

También intervino establecimientos comerciales en Duarte, Peravia, San Pedro de Macorís y La Romana, así como en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, incluyendo sectores como Pantoja, Los Girasoles, Sabana Perdida, Villa Mella, avenida Ecológica, Independencia, Luperón y el kilómetro 9.

DEPURACIÓN DE ALERTAS MIGRATORIAS

En coordinación con la Procuraduría General de la República, Migración retiró 56,140 registros del sistema de impedimentos de salida y alertas migratorias, por incumplimiento de requisitos legales o porque habían agotado su finalidad.

Además, impidió la entrada al país de 29 personas, quienes fueron devueltas por incumplimientos migratorios o razones de seguridad nacional.

FORMACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La DGM continuó la capacitación de 300 aspirantes a agentes migratorios, mediante un programa de 16 semanas que incluye preparación física y militar.

Asimismo, acordó intercambiar información con representantes de la Policía y la Armada de Colombia para fortalecer la seguridad y la gestión migratoria.

La institución también sostuvo acercamientos con empresarios de las Grandes Ligas y el Comisionado Nacional de Béisbol para facilitar la documentación de prospectos extranjeros.

La DGM afirmó que estas acciones buscan optimizar los procedimientos, garantizar el cumplimiento de las normas migratorias y respetar los derechos humanos.

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