Denuncian silencio en torno al inicio del curso escolar en Haití

Puerto Príncipe, 7 ago.- La Asociación Profesional de Escuelas Privadas de Haití denunció hoy el silencio del Ministerio de Educación Nacional, Formación Profesional y Promoción de la Educación Superior entorno al inicio curso escolar 2025-2026 en la nación caribeña.

«Este silencio es preocupante. Uno se pregunta por qué no se publicó un calendario, pues los padres y los niños lo necesitan para prepararse», expresó la máxima responsable de la mencionada institución, Marguerite Clérié.

Esta falta de comunicación hace cuestionar a padres y centros de enseñanza sobre si la educación es un sector priorizado por el Estado.

«Las partes interesadas en el sistema educativo temen que este retraso sea una señal de desconexión o gestión caótica del sector, lo que podría tener repercusiones negativas en la calidad de la educación», subraya el sitio digital Noticias Kominotek.

Todos esperan con impaciencia respuestas concretas para poder prepararse el venidero año lectivo, pero el silencio de las autoridades no hace más que aumentar la ansiedad reinante, en un momento en que el sector educativo necesita más transparencia que nunca, comentó Clérié.

Los padres quieren saber sobre la planificación de las actividades extracurriculares de sus hijos, y demás detalles, mientras que los educandos de sus programas escolares y las medidas complementarias para el nuevo curso.

of-am