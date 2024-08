Denuncian REFIDOMSA viola la ley sobre exploración minera

Susana Gautreau.

SANTO DOMINGO.- La comunicadora y vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Minera-Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE), Susana Gautreau, afirmó que la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA) no posee competencias legales para realizar estudios de exploración en el país y destacó que estas funciones son exclusivas del Ministerio de Energía y Minas, según lo establecido en la Ley 100-13.

Durante una entrevista, realizada en el programa Casi Personal con Graymer Méndez, transmitido los sábados por VTV, canal 32, Gautreau enfatizó que, actualmente, existe un contrato con la empresa internacional Apache Corporation, que fue adjudicado mediante una licitación pública internacional para realizar la exploración minera en asociación con Bloomberg, completamente bajo la supervisión del Ministerio de Energía y Minas.

“La refinería no tiene competencia legal alguna para hacer esos estudios, si busca la ley 100-13 del Ministerio de Energía y Minas y te vas a dar cuenta de que el Ministerio de Energía y Minas tiene las competencias exclusivas y muy específicas, de no solamente los estudios, la prospección, la promoción, todo es el Ministerio de Energía y Minas, no de la refinería” aseveró Susana Gautreau.

Susana Gautreau subrayó que la intervención de la Refinería en este ámbito no solo es inapropiada, sino que podría generar conflictos innecesarios, ya que las actividades de exploración y explotación petrolera son tareas de alta complejidad que requieren especialización y competencia legal.

La experta hizo hincapié en las posibles consecuencias legales que estas acciones podrían acarrear para el Estado dominicano, dado que los derechos de exploración ya han sido otorgados a Apache Corporation bajo un contrato con cláusulas de prelación en la eventual explotación de los recurso e instó al Ministerio de Energía y Minas a aclarar la situación y a evitar anuncios prematuros que generen expectativas infundadas en la población.

