Denuncia contra Iglesias sería aceptada en RD; según juristas
La Fiscalía española concluyó el viernes que no se daban los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia pueda investigar la denuncia porque, según argumentó, la Ley Orgánica del Poder Judicial española exige.
Entre otras cuestiones, que el denunciado sea un ciudadano español, que no haya un procedimiento abierto en el lugar donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional, y que exista una «conexión material con España», por ejemplo, que las víctimas sean españolas o residentes en el país.
«La jurisdicción competente es República Dominicana donde supuestamente se cometieron los hechos», sostuvo el abogado Simón, quien calificó de «correcta» la decisión adoptada por la Fiscalía española en ese sentido.
DENUNCIANTES: EXEMPLEADA DOMESTICA Y UNA FISIOTERAPEUTA
El caso afecta a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta, que aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp o registros de llamadas para demostrar la veracidad de sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.
El abogado criminalista dominicano y profesor de Derecho Penal René del Rosario explicó a EFE que las denunciantes pueden «perfectamente» presentarse a la fiscalía de Higüey, el principal municipio de la provincia La Altagracia, donde se ubica Punta Cana, e interponer una denuncia o querella, pero también el Ministerio Público, por tratarse de una acción pública, puede ordenar una investigación.
“No Ha Lugar”…
Esas querellantes sabían que el procedimiento contra Julio Iglesias, estaba mal llevado. Se trata del tigueraje al ataque, para ver si con chantaje le sacan dinero. Ahora, el dominicano cree que todo le luce y se están convirtiendo en SERES INDESEABLES.
EN HIGÜEY SERÁ LA CAUSA FINAL Y EN HIGUEY 🥇🎤📀JULIO SE QUEDARÁ CON NOSOTROS , DONDE PODRÁ HACER ALGUNAS INVERSIONES , Y CONSTRUIR UN HOTEL CASINO 🎰, DONDE PUEDA PASARSE SUS TEMPORADAS , AL LADO DE 🙏🏻TATICA , Y A VECES COGIENDO SU ROSARIO 📿, Y ASISTIENDO A MISA , CON TODA SU FAMILIA , DONDE TENDRÁ SU HELIPUERTO PARA MOVERSE POR TODO EL PAIS , A DISFRUTAR, VERDADERAMENTE , DE LA BELLEZA DE NUESTRA PARADISÍACA , 🏖MEDIA ISLA 🌴 …TATICA LO ESTÁ ESPERAMOS ,Y TODO EL PUEBLO , YA QUE TIENE LA LLAVE 🗝 PARA ENTRAR, AUNQUE LAS🚪 PUERTAS… Leer mas »
Claro que van a decir que si
Para picotear, lo que se pueda, por dios
Como que esos ladrones con corbata
Van a dejar pasar eso millones de julio
Pero que chiste mas malo
Si lo hacen, asegúrense de tener un caso solido y no porque quieran salir, con protagonismo en prensas internacionales. Si España lo archivó, es porque el caso es dudoso, y ningún juez quiere, solo por fama, hacer el ridículo. Siendo que ya fue archivado, si se reactiva en RD y resulta ser una invención de chicas tratando de hacerse ricas a costa de derrumbar a alguien injustamente, seria una vergüenza para el país, y para qué arriesgarse?
Diablo…Y lo que falta para Julio…Si apenas estamos en enero !!!