Delfines del Naco premia a los mejores atletas del año 2025

Premiaciones de los Delfines del Club Naco a sus mejores atletas durante todo el 2025

SANTO DOMINGO.- Los Delfines del Club Naco reconoció a los atletas más destacados en los eventos 2025, en un acto celebrado en el salón principal de la entidad.

Entre los ganadores que recibieron sus trofeos en la categoría Infantil Femenino, estuvo la atleta Michelle Lugo, de la Categoría 9 – 10 años femenino, que obtuvo la mayor puntuación de la rama femenina en las categorías infantiles.

Trofeo Naco Infantil Masculino, que fue otorgado al atleta Samuel Cabrera, de la Categoría 11-12 años masculino, que obtuvo la mayor puntuación de la rama masculina en las categorías infantiles.

Trofeo Naco Femenino, que fue otorgado a la atleta Camila De La Rosa, de la Categoría 17 años y mayores femenino, que obtuvo la mayor puntuación de la rama femenina en las categorías juveniles y mayores.

Trofeo Naco Masculino, que fue otorgado al atleta Axel Macías, de la Categoría 13-14 años masculino, que obtuvo la mayor puntuación de la rama masculina en las categorías juveniles y mayores.

Trofeo Naco Internacional, para el destacado atleta Anthony Piñeiro, plusmarquista nacional absoluto en los 100 metros estilo dorso y 200 metros libre, quien formó parte de la Selección de la República Dominicana que participó en los Juegos Deportivos Panamericanos Junior, celebrados en Asunción, Paraguay, 9 al 14 de agosto del 2025, y en los World Aquatics Junior Swimming Championships, celebrados en Otopeni, Rumanía, del 19 al 24 de agosto del 2025.

Trofeos Infantil y Juvenil, otorgados a los destacados atletas Michelle Lugo, Valentina Esteban Rijo y Rodrigo Camejo, respectivamente, en reconocimiento a sus valores, disciplina, principios y desempeño deportivo en beneficio del Club Deportivo Naco, Inc..

of-am