Delcy R. se reúne con la nueva diplomática de EU en Venezuela

Caracas, 2 de febrero 2026 (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este lunes con la nueva encargada de negocios de Estados Unidos Laura Dogu, quien llegó al país suramericano el sábado para reabrir la misión diplomática, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones entre ambas naciones, según informó el ministro de Comunicación, Miguel Pérez Pirela.

A través de una publicación en Telegram, el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela indicó que Rodríguez recibió a Dogu en el palacio presidencial de Miraflores, al tiempo que compartió dos fotografías del encuentro.

Asimismo, dijo que la reunión se dio en el marco «de la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica», sin ofrecer mayores detalles de los conversado.

Por su parte, Dogu indicó, en la red social X, que se reunió este lunes con la presidenta encargada y su hermano y jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El sábado, Dogu llegó a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela en medio de los acercamientos entre ambos países, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses en un ataque a Caracas el pasado 3 de enero.

El rol de la diplomática de Estados Unidos en venezuela

Dogu se desempeñará como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela y trabajará con personas del sector público y privado, así como con la sociedad civil, para impulsar un plan de tres fases en el país suramericano establecido por el Gobierno de Estados Unidos.