Del poder del anillo a la seducción de La silla versión 2019

En la madrugada del 25 de junio de este 2019, mientras leía el Evangelio según San Lucas, 11: 24 al 27, de repente llegaron a mis pensamientos los acontecimientos de la noche del 24 (la noche anterior), en los frentes del Congreso Nacional.

Diputados del Partido oficialista siendo agredidos o escenificando enfrentamientos con los agentes del orden.

En verdad esto me motivó a una reflexión profunda desde el momento en que me llegaron las primeras imágenes. Me acosté con eso y empezó a manifestarse en la trayectoria del proceso sináptico desde la amígdala a la neocorteza una avalancha de sugerencias morales, pensé en un artículo que escribí hace unos años sobre la psicología del político dominicano, pero aunque tenía elementos válidos, no encajaba en la situación.

Pero cada pensamiento, cada paso en mi vida, lo consulto en oración con el que no miente ni te deja mentir.

Mientras leía, como ya le comenté, de repente empiezo a recordar un artículo que había escrito en abril del 2015, precisamente cuando se gestaban aprestos releccionistas.

Dedique un par de minutos, no importa de que lado usted esté. Lea esto, por favor y sea usted un jurado justo e imparcial. Véalo desde fuera ,sin importar los intereses que en este momento pueda tener. Aún más, véalo como lo vería un juez que desea impartir imparcial justicia. Transcribo íntegro el artículo.

“Si alguien me sugiriera que en mi condición de ciudadano dominicano otorgara al gobierno del presidente Danilo Medina una valoración, seleccionando del uno al diez, la puntuación. Le otorgaría un 8,5; que es lo mismo que decir un 85% de aprobación.

Dejo el 15% para las cosas que han podido ser mejor, pero lo aprobaría con ese alto porcentaje.

Si a continuación me hicieran la pregunta; si estoy o no, de acuerdo con que se modifique la Constitución para permitir que un excelente gobernante, el mejor de la historia nacional, con el perdón de Don Juan, se repostule, diaria un rotundo NO. (Le recuerdo que lee un artículo escrito en el 2015)

¿Y por qué no, si el presidente lo está haciendo bien, si es el mejor gobernante que hemos tenido en la historia nacional, ´por qué no permitirle una reelección?

A pesar de esto, No. Porque ese gobernante traiciona a todo los que le creemos, una vez permita esa modificación, porque el mensaje de que se puede ser diferente, se echa por la borda, porque traiciona la esperanza nacional de que todavía existen hombres capaces de resistir la ambición del poder. Porque el propio Presidente reteniendo el poder se daña a sí mismo y daña a la sociedad.

¡Ojalá se resista el presidente Danilo Medina, a la seducción de la magia del poder, de esa silla de alfileres como lo dijo una vez un presidente! ¡Ojalá, nos mande el mensaje de que se puede ser distinto!,

Ojalá la lección de Pepe Mujica, de que se puede ir al poder, ser popular, ser honesto, ser humilde y no dejarse seducir por éste, no sea una excepción que morirá con él.

Pediré en mis oraciones al Señor para que le acompañe, le ayude a alejarse de las tentaciones y como le dijo Cristo a Pedro cuando quiso convencerle de que renuncie a su misión. Le diga sin titubeos: ¡Apártate de mí satanás!

Sr. Presidente, si el Señor le da vida y salud, usted tendrá otra oportunidad y quién sabe si más de una, pero no consienta que en este momento la magia de la silla, como la maléfica influencia del anillo de la obra de J.R.R. Tolkien (el señor de los anillos), le seduzca para su desagracia y la desgracia de todos.

En ese sentido señor Presidente, respetuosamente le recomiendo ver la película para que observe a cuantas tentaciones se somete el señor Frodo Bolsón y cuantas veces cayó bajo esa tentación y cómo se libra al final.

Sr Presidente, resista las tentaciones, no renuncie de su misión, aunque cuatro años sean pocos, cuando la ambición se adueña de los hombres, también serán pocos, ocho, doce, dieciséis y toda la vida.

Mande el mensaje señor presidente de que no todos son iguales y que usted llegó para hacer cosas que nunca se han hecho.

Que el señor le ilumine y pueda utilizarlo como un instrumento útil, que nos rescate de la desesperanza de no encontrar hombres y sobre todo políticos honestos, personas que no sean capaces de vender sus más elementales principios cuando lo tiente la ambición.

Recuerde todo el que le sugiera reelección no piensa en el país, no piensa en Usted, piensa en seguir bien él, en su puesto o función, en disfrute de sus privilegios, aunque el precio sea libra por libra usted, señor Presidente.

No pierda de vista señor Presidente que, si la reelección se da, ellos ganan, Usted y el País pierden. ¡Aunque usted siga haciendo lo que está bien, mejore lo que está mal y haga lo que nunca se hecho!”

Aquí termino el artículo escrito en el 2015, usted lo puedes buscar en las redes si desea confirmar su contenido. Hoy se repite la historia y se vaticina una nueva modificación constitucional y como en el 2015, le vuelvo a afirmar que valoro en las misma proporciones su obra de gobierno, pero mantengo mi misma posición, le recuerdo lo que ya leyó en un párrafo anterior “Sr Presidente, resista las tentaciones, no renuncie de su misión, aunque cuatro años sean pocos, cuando la ambición se adueña de los hombres, también serán pocos, ocho, doce, dieciséis y toda la vida”

Finalmente, y para este escrito ya que en el anterior no estaba, me auto proclamo ingenuo y desconocedor de los fines de la política que supongo, es la retención del poder, pero Juan Pablo Duarte, por cuyo sacrificio hoy usted y yo, somos dominicanos, dijo que la política es la ciencia más noble después de la filosofía, pero quizás esa expresión sólo sea filosofía ¿Verdad?

Sr. Presidente a mi juicio, usted lo ha hecho bien, y le veo potencial para seguir haciéndolo, pero cuál sería el precio. Las continuidades indefinidas en nuestra historia no nos han dejado buen sabor. Eso está en su contra.

Finalmente (Ahora si). Lo que leía en Lucas 11: 24 al 27, lo comparto : “El espíritu inmundo que vuelve 24 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo; y no hallándolo, dice: Volveré a mi casa de donde salí. 25 Y cuando llega, la halla barrida y adornada. 26 Entonces va, y toma otros siete espíritus peores que él; y entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. 27 Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste. 28 Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan”. Bendiciones. Hasta la próxima. Dario Nin

