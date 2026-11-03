DEINSA celebra 30 años de crecimiento y evolución en RD

SANTO DOMINGO.– La empresa Distribuidora de Equipos Industriales y de Seguridad (DEINSA) celebró sus 30 años de trayectoria con un encuentro en un hotel de Santo Domingo, al que asistieron clientes, empresarios, colaboradores y aliados estratégicos que han acompañado su desarrollo en el mercado dominicano.

Fundada el 23 de octubre de 1996 por Wanda Almánzar Sepúlveda, la compañía ha construido una trayectoria sustentada en la calidad del servicio, la confianza y el compromiso con la seguridad industrial y la protección personal.

Durante estas tres décadas, DEINSA ha ampliado su oferta de productos y servicios especializados, consolidándose como aliada de empresas de diferentes sectores productivos de República Dominicana.

EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO NACIONAL

Como parte de su proceso de expansión, en enero de 2026 la empresa inauguró una sucursal en Santiago y estableció un punto de almacenamiento en Haina, iniciativas que fortalecen su capacidad de respuesta y acercan sus soluciones a importantes polos productivos del país.

Actualmente, su portafolio incluye equipos de protección personal, uniformes, señalización, herramientas y servicios técnicos especializados, entre ellos capacitación, calibración, mantenimiento y reparación de equipos.

Estas soluciones están dirigidas a sectores como manufactura, construcción, minería, energía, logística y zonas francas, entre otros.

NUEVA ETAPA DE INNOVACIÓN

Durante la celebración, DEINSA presentó novedades de su propuesta de soluciones y servicios, además de reconocer las contribuciones de sus colaboradores y agradecer la confianza de los clientes y aliados que han sido fundamentales para su crecimiento.

Al cumplir 30 años, la empresa proyecta una nueva etapa de expansión, innovación y fortalecimiento de sus servicios, manteniendo su compromiso con la prevención de riesgos laborales y la protección de los trabajadores.

Su propósito, según destacó la compañía, es contribuir a que cada trabajador pueda desempeñar sus funciones de manera segura y regresar sano a su hogar.

SOBRE DEINSA

DEINSA es una empresa dominicana fundada en 1996, especializada en soluciones de seguridad industrial y protección personal. Ofrece equipos, productos y servicios técnicos destinados a satisfacer las necesidades de diferentes sectores productivos de República Dominicana.

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