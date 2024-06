Defensor Público pide a los jueces que tengan miedo que renuncien

Rodolfo Valentín Santos

SANTO DOMINGO.- El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública pidió a los jueces que tengan miedo, que renuncien, porque es peor un magistrado corrupto que uno que tenga miedo al momento de impartir justicia.

El doctor Rodolfo Valentín Santos sostuvo que, para tener un juez blandengue, con miedo funcional, y con temor a qué dirían, con temor a que el Ministerio Público lo va a denunciar y decir que se vendió, es mejor que renuncie porque no está haciendo justicia.

Santos indicó que, al actuar con miedo a la hora de conocer y fallar un expediente, ese juez le hace un grave daño al sistema judicial y a la administración de Justicia.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el jurista dijo que puede dar testimonio de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia Luis Henry Molina no ejerce ningún tipo de presión hacia los magistrados, a quienes se le deja actuar en completa libertad.

Indicó que el miedo que han asumido algunos marginados ha sido totalmente infundado, porque, si bien es cierto que hubo desvinculaciones en el pasado, por decisiones que tomaron, la verdad es que los tiempos han cambiado.

El profesional del derecho fue enfático en recalcar que no existe una línea del presidente de la Suprema Corte de Justicia para que esos jueces actúen de esa manera, sobre todo en la imposición de prisión preventiva, y ni siquiera está en ánimo del magistrado Luis Henry Molina de cuestionar una decisión que produce un juez, por el tema de la independencia funcional, de la imparcialidad.

Culpó a esos jueces, conjuntamente con el Ministerio Público, de ser los responsables del hacinamiento que hay en las cárceles del país.

Dijo que esperaba más de la procuradora general de la República, magistrada Mirian German Brito, quien llegó al cargo de jefa del Ministerio Público luego de haber concluido una destacada carrera en el tren judicial.

Santos Valentín agregó que le ha extrañado mucho que en esta posición de persecución, de imputabilidad, de persecutor de los intereses colectivos.

Cuestionado en torno a si no se llenaron las expectativas que se crearon con la designación de Mirian German al frente de la Procuraduría General de la República, Valentín Santos respondió, “no, a mí me parece que no, definitivamente no”.

