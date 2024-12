Defensor investigará denuncia maltratos en destacamento PN

Angel Serrano

SANTO DOMINGO.- La oficina del Defensor del Pueblo dijo investigará la denuncia de un joven dominicano de 32 años o que dice haber sido torturado mientras estaba detenido en el destacamento del kilómetro 12 de Haina.

Se trata de Félix Ángel Serrano, quien en un programa de televisión mostró marcas en su cuerpo que supuestamente le provocaron descargas eléctricas que le fueron hechas por un capitán y un sargento de la Policía Nacional.

Serrano estaba bajo custodia tras ser acusado de sustraer más de cinco mil dólares a clientes de una empresa de puertas y ventanas.

“Me hicieron hincarme con las esposas puestas, me pusieron una funda en la cabeza, comenzaron a darme golpes”, dijo. . “Me mantuve diciendo que no fui yo, que no había hecho nada; mientras más decía que no hice nada, más me golpeaban”, dijo al programa Objetivo 5, que se transmite por Telemicro.

HOJA MÉDICA

Luego de las torturas se vió precisado a acudir a la sala de emergencias del Hospital Doctor Marcelino Vélez Santana, del sector Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, donde le expidieron una hoja medica que comprueba que sufrió múltiples quemaduras de segundo grado en el tórax y abdomen, causadas por las descargas eléctricas. Adicionalmente, según dicha hoja, Serrano sufrió traumas en la muñeca izquierda y hematoma nasal.