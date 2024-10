Defensa al río Bajabonico

EL AUTOR es periodista. Reside en Puerto Plata.

Con el nacimiento de nuestro programa radial Revista 99, hace ya 26 años, abrazamos la idea de salir en defensa del importante ecosistema de Bajabonico, en Puerto Plata..

Un ecosistema es un conjunto de seres vivos de un área determinada qué interactuan entre sí, y con elementos abioticos ( no vivos) como son el Suelo, la Roca, La Arena y otros.

Entre los seres vivos (Bioticos) de un río están las plantas, animales, hongos y otros microorganismos propios de un ecosistema.

Consciente del daño que vienen sufriendo los ríos de nuestro país, en específico el río Bajabonico, decidimos elevar nuestra voz para llamar la atención de la población y las autoridades y evitar desaparezcan estos recursos naturales.

El río Bajabonico nace en la comunidad Los Pomos de Altamira y sus aguas emergen del maciso montañaso Pico Diego de Ocampo, declarado Monumento Natural.

Aunque quizás no hemos logrado que la comunidad tome conciencia de la importancia que tiene el Medio Ambiente para nuestra propia existencia en nuestro planeta tierra, seguimos firme en nuestra campaña en favor de la vida.

Granceras

Particulares y dueños de compañías de agregado, las llamadas granceras, han causados daños graves al rio Bajabonico, alegando que tienen persimiso de Medio Ambiente.

Este recurso natural se ha visto amenazado por todas partes, llámese la conunidad de Don Dieguito, Barrancón y Saballo por donde tiene su cauce.

Se recuerda que en una ocasión los habitantes de la comunidad de Saballo, municipio de Imbert, machetes en manos, impidieron qué vehículos pesados de la Grancera SABINSA penetraran al rio a extraer materia. Se conoce como «El Grito de Saballo».

Voces autizadas de personas e instituciones ambientalistas, como el padre Rogelio Cruz, han elevado su voz en defensa del Río Bajabonico, pero las autoridades de Medio Ambiente han guardado silencio.

El padre Rogelio en una vista al rio, al concluir su recorrido de inspección, lanzó su voz de alerta ante las condiciones de deterioro del afuente y recomendó la inmediata intervención del Ministerio de Medio Ambiente para salvarlo.

Lo que resulta extraño es que durante los 26 años que llevo pidiendo que se detenga el daño al citado afluente, los únicos intereses que me han enfrentado son de los de algunos compañeros de la prensa.

Sin embargo, me he mantenido en modo silencio evitando las confrontaciones con esos compañeros, porqjue mi único propósito es defender el río, no luchar contra nadie, naturalmente los que dañan el río se van a ver afectafos

La gente en la calle y por mensajes de wahtsap me preguntan y porque algunos compañeros tuyos defienden rabiosamente a esas granceras.

Mi contesta es simple… Lamento que eso esté sucediendo.

Es oportuno decir que cuando iniciamos nuestra de defensa al rio, hace 26 años, las granceras no pensaban tener periodistas a su favor, inclusive los veían como un obstáculo a sus intereses.

Pero por el simple hecho de decir que lamento que compañeros defiende ese crimen, un colega me enfrentó y trato de ofenderme y difamarme.

Ese colega, que nunca ha querido dar la cara como principal defensor de SABINSA, yo lo perdono y se que algún día tomará conciencia y se unirá a la defensa del Río Bajabonico, garantía de vida de la presente y futuras generaciones.

