Decepcionan a Rusia política y sanciones Trump caso Ucrania
MOSCU.- Rusia se mostró decepcionada con las políticas del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha retirado sus propuestas en relación con Ucrania hechas en la reunión en Alaska y no ha tomado ninguna decisión respecto alas sanciones a Moscú, aunque celebra «los entendimientos alcanzados».
«En Anchorage (Alaska), aceptamos la propuesta de Estados Unidos (…), además de que supuestamente hicieron una oferta con respecto a Ucrania, y estábamos preparados -ahora ellos no lo están-, y tampoco vemos un futuro prometedor en el ámbito económico», señaló el ministro de Exteriores ruso Serguéi Lavrov en una entrevista para TV BRICS.
MANTENIMIENTO DE LAS SANCIONES
El jefe de la diplomacia rusa comparó la administración de Trump con la de su predecesor, Joe Biden (2021-2025), por no quitar las sanciones impuestas a Rusia a raíz de la guerra de Ucrania.
«A pesar de todas las declaraciones de la administración Trump sobre la necesidad de poner fin a la guerra que Biden desató en Ucrania, llegar a un acuerdo, eliminarla de la agenda y, supuestamente, abrir perspectivas claras y prometedoras para la inversión y la cooperación ruso-estadounidense, no impugna las leyes que Biden aprobó para castigar a Rusia tras el inicio de la guerra de Ucrania» señaló.
Además, Lavrov recordó las sanciones impuestas en noviembre contra las principales petroleras rusas Lukoil y Rosneft, «un par de semanas después de la excelente reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump, en Anchorage».
DENUNCIA «BARRERAS ARTIFICIALES DE EU»
De este modo, Exteriores se queja de que tras la reunión entre ambos mandatarios las relaciones deberían haber avanzado hacia una cooperación más amplia, «pero en la práctica, ha sido lo contrario», ya que los estadounidenses «están creando barreras artificiales».
Lavrov acusó a Estados Unidos de actuar del mismo modo contra el resto de países.
Por otro lado, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró este lunes a los medios que celebran «los entendimientos alcanzados» y que siguen trabajando en ellos.
«Los entendimientos alcanzados en Anchorage son fundamentales, y son los que pueden impulsar el proceso de solución (del conflicto ucraniano) y permitir un avance significativo», añadió.
El acuerdo secreto en Alaska, entre Putin y Trump, parece que fue el menu perfecto que satisfacía todas las demandas del dictador. Al parecer, al Trump ver la verdadera ambición del dictador, y los consejos que le darían sus funcionarios, reconoció que Ucrania no solo era estratégico para la protección de Rusia, sino también para los intereses de los EUA.
