Debatirán el futuro de Las Américas en Foro Global

NUEVA YORK.- Los actores más destacados de la vida sociopolítica y académica de América Latina y el Caribe se reunieron desde este miércoles en la ciudad de Nueva York para debatir el futuro de Las Américas.

El segundo Foro Global América Latina y El Caribe, que se celebra entre este miércoles y el viernes 27 de septiembre, reunirá a un total de 40 expertos internacionales, entre ellos ex jefes de Estado, ex cancilleres, altos representantes de organismos regionales e internacionales, miembros de los más prestigiosos centros de pensamientos y académicos, que se darán cita para dialogar y formular propuestas que coadyuven a un desarrollo de la región con equidad.

El Foro Global América Latina y el Caribe 2019 tendrá lugar en el Union League Club de Manhattan por segundo año consecutivo y de forma paralela al Período Anual de Sesión Ordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Está organizado por Global FoundationforDemocracy and Development (GFDD), su institución hermana, la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional)con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), WorldLeadership Alliance–Club de Madrid, el Instituto de Estudios Latinoamericanos de Columbia University (ILAS por sus siglas en inglés) y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

“El objetivo principal de esta iniciativa es promover un espacio de debate y ofrecer una plataforma pluralista para el intercambio de ideas, discusión y análisis del papel actual de América Latina y el Caribe en el escenario mundial, así como sus implicaciones y desafíos”, explica NatashaDespotovic, directora ejecutiva de Global FoundationforDemocracy and Development, institución fundada y presidida por el ex presidente de la República Dominicana, Doctor Leonel Fernández.

“El proceso continuo de integración en América Latina y el Caribe y el creciente papel de la región como socio comercial, político y estratégico en el actual orden mundial, son temas de especial relevancia para ser discutidos y nos sentimos muy honrados de ser anfitriones de un debate de estas características por segundo año consecutivo”, continúa Despotovic.

Por su parte, Daniel Zovatto, director regional para América Latina y el CaribedeIDEA Internacional, apunta que el ritmo de la evolución de la humanidad acarrea un conjunto de desafíos derivados de los constantes cambios que afrontan nuestras sociedades y, en tal contexto, como centros de estudios, investigaciones y pensamientos, “nos sentimos altamente comprometidos en incentivar la creación de ideas y promover nuevas prácticas que permitan que las sociedades de nuestra región sean más inclusivas, con mayor acceso a la información y ageneración de conocimiento.

Entre los estadistas incluidos en el programa del Foro se encuentra los ex presidentes de la República Dominicana, Leonel Fernández; de México, Felipe Calderón; de Costa Rica, Laura Chinchilla; Guatemala, Vinicio Cerezo, y de Eslovenia, Danilo Turk, así como el ex vicepresidente de Colombia, Humberto de la Calle. Así mismo, formarán parte de uno de los seis paneles que se celebran el jueves 26 y el viernes 27, Kevin Casas Zamora, ex segundo vicepresidente de Costa Rica y secretario general de IDEA Internacional; Jorge Taiana, ex ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, y Jorge Castañeda, ex ministro de Relaciones Exteriores de México.

Además, estarán presentes, entre otros muchos, Ingo Pitterle, oficial senior de Asuntos Económicos, Rama de Monitoreo Económico Global, División de Análisis Económico y Política, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UN DESA); Rob Wood, economista principal, Gerente, Servicio de Riesgo-País, América Latina y el Caribe, Economist Intelligence Unit (EIU); Daniel Titelman, director, División de Desarrollo Económico, Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), y Paolo Giordano, economista principal, Sector de Comercio e Integración, Banco Interamericano de Desarrollo(BID).

También Adam Posen, presidente, Peterson Institute for International Economics (PIIE); Otaviano Canuto, Economista Principal, Center for Macroeconomics and Development; Gonzalo Paz, investigador y profesor invitado, Centro para Estudios Latinoamericanos (CLAS), Escuela de Servicio Exterior, Georgetown University; Francisco Sánchez, ex subsecretario de Comercio de los Estados Unidos, y Mario Báez, jefe del Servicio de Coordinación de Política y Supervisión, Oficina del Subsecretario General para Gestión, Departamento de Gestión de las Naciones Unidas.

Los temas que se debatirán en el Foro, se agruparán bajo seis paneles: tendencias socioeconómicas globales; perspectivas socioeconómicas para América Latina; retos de orden público y seguridad en democracias contemporáneas; el súper-ciclo electoral en América Latinaen 2019; alianzas público-privadas para el desarrollo y democracia en América Latina y el Caribe.