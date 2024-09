Debate Trump-Harris: mensajes subliminales

Martes 10 de septiembre 2024 fue una gran noche en Filadelfia para los equipos de la Vicepresidente Harris y el ex Pte. Donald Trump, se les veía nerviosos, fue un momento crucial para definir a Harris ante millones de votantes indecisos que saben lo que piensan de Trump ya, pero que aún desconocen y sienten dudas con ella.

Millones vimos debate y la estrategia subliminal que cada equipo usó para decir gané el debate, me dio risas. Yo creo que en Noviembre se verá quien ganó debate y cómo reaccionarán ante la decisión final del Colegio Electoral, porque voto total popular no define el ganador; creo empate técnico, pero se le vieron agallas a la señora Harris.

Sacar a relucir los instintos más autodestructivos de Trump fue una prioridad para Harris, al igual que mostrarse con cabeza fría y actitud presidencial.

Hillary Clinton, la última mujer que debatió con Trump, dijo en una entrevista el lunes: “Cuando le dije que era una marioneta rusa, se quedó tartamudeando en el escenario. Creo que ese es un ejemplo de cómo sacar un hecho sobre él que realmente lo desconcierta”.

Por su lado, estrategia que vi fue presentar a un “Trump feliz” presidenciable y nada de risas, en el debate, en lugar de un “Trump rudo y bravucón”, como dijo un aliado cercano, y presentó un caso político contra Harris, acusó a su padre de socialista, anticapitalista.

Ese enfoque también entrañó riesgos: un aliado advirtió que si Trump trataba de permanecer en su mejor comportamiento, podría limitarse demasiado y parecer que tiene “baja energía”.

El equipo de Trump también espera que se enfrente a preguntas difíciles sobre el aborto, un tema en el que no se ha definido claramente en las últimas semanas, pareciendo inseguro sobre cómo posicionarse. Harris quiere más derechos para mujeres decidir qué hacer, pero no abortos después del 7 mes, sin razones médicas.

El equipo de Trump tiene un objetivo claro para el debate: obligar a Harris a asumir su asociación con el impopular Biden y a asumir la responsabilidad de las partes de su presidencia con las que los votantes están más descontentos.

Trump se ha centrado en particular en el alto costo de vida; el caos en todo el mundo, especialmente en Ucrania y Medio Oriente; la seguridad pública, y la inmigración. “ ¡Migrantes se comen hasta los gatos, asco”!

“No se puede ‘pasar página’ cuando esta administración es responsable de la actual pesadilla económica y fronteriza que vive nuestro país”, dijo Trump. “Harris no tiene plan, dará US$50 mil a emprendedores nuevos, no es un plan, es incentivo mermando recaudaciones”

Harris se centró directamente en presentar al expresidente como una amenaza, una desgracia para la democracia estadounidense. Dijo: “Él no tiene un plan económico, solo bajarles impuestos a ricos y corporaciones.”. Por eso trató de minimizarlo como un personaje viejo que repite sus mismas jugadas. Y lo ha pintado como un tipo rico a quien solo le importa ayudar a otros tipos ricos, una línea de ataque populista que resuena entre los votantes en los grupos de discusión.

Harris también abandonó la infructuosa estrategia de Hillary Clinton de denunciar a Trump como racista y misógino. Los asesores de la vicepresidenta creen que es una pérdida de tiempo decirles a los votantes lo terrible que es Trump, dado lo difícil que es encontrar un votante que no tenga ya una opinión fija de su carácter.

Trump ha jugado repetidamente con la idea de abandonar futuros debates, que están siendo organizado por ABC News, una de sus cadenas menos favoritas.

Ha despotricado contra lo que considera una injusticia hacia él y ha propuesto debates en otras cadenas. Siente un odio especial por el analista estrella de ABC, George Stephanopoulos, a quien le ha puesto de apodo, griego degradante. Por eso, solo David Muir y Mrs. Linsey Davis, fueron los únicos que hicieron preguntas a los candidatos.

No se permitieron declaraciones iniciales; las declaraciones finales duraron dos minutos y medio por candidato. No se permitieron accesorios, ni notas pre escritas en el escenario. Ningún miembro de sus equipos los visitó durante las dos pausas publicitarias, pero le mandaban texto e ideas y los candidatos no se lanzaron preguntas entre sí.

ABC news anunció que podría optar por encender los micrófonos para que el público pueda entender lo que ocurre, después del debate, reacciones calientes, él con 78 abriles y ella con 60, ver eso fue un enfoque cognitivo y conductual.

Ella mostró fuerza, agallas y Trump, dice yo lo hice y haré Grande América, con todos.

Es muy probable que este sea el único choque entre los dos, ya que no hay programado otro. Pero, para los candidatos a vicepresidente, el demócrata Tim Walz, gobernador de Minnesota, y el republicano JD Vance, senador de Ohio, se enfrentarán el 1 de octubre en CBS News.

¿Quién cree Ud. que ganó?

