DEA dice Venezuela ayuda ELN para envío de cocaína a EE.UU.
Washington (EFE).- El director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, acusó este jueves a Venezuela de colaborar con guerrillas colombianas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para enviar «cantidades récord de cocaína» a los carteles mexicanos que trafican hacia EE.UU.
«Venezuela se ha convertido en un estado narcoterrorista que sigue colaborando con las FARC y el ELN de Colombia para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela a los carteles mexicanos, que siguen entrando a Estados Unidos», dijo Cole en una entrevista con la cadena Fox News.
Agregó que a pesar de que la Administración del presidente Donald Trump ha reforzado sus esfuerzos para desmantelar las redes de narcotráfico, sobre todo en las fronteras, en lo que va de 2025 han «incautado más cocaína que en años anteriores» y advirtió que «sigue en aumento» la cantidad de metanfetamina y fentanilo que entra al país.
«La corrupción venezolana, la dictadura venezolana, es narcoterrorista. Siguen enviando este veneno a Estados Unidos, matando a cientos de miles de estadounidenses, sin mencionar a los miembros de la (banda) Tren de Aragua que envían a nuestro país para destruir sus hermosas calles», advirtió, repitiendo afirmaciones de Trump.
VENEZUELA CONTRAATACA
Luego de conocer las declaraciones del jefe de la DEA, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó a esta entidad de ser el «mayor cartel de drogas» que existe en el mundo.
«El director de la DEA, Terry Cole, conoce a profundidad que la DEA es el mayor cartel de drogas que existe en el mundo. Innumerables documentos y evidencias así lo sustentan», señaló la funcionaria en un mensaje publicado en Telegram.
Rodríguez indicó que en el informe ‘National Drug Threat Assessment’ de 2024 y 2025, que elabora la propia DEA, no se menciona a Venezuela «como un factor de importancia en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos».
«Este grosero ardid procura sustentar la agresión contra Venezuela para apoderarse de sus inmensas riquezas energéticas y socavar el internacionalismo bolivariano», añadió.
La vicepresidenta venezolana sostuvo que el país suramericano sabrá defender con «firmeza la integridad territorial, la soberanía y la dignidad histórica de su pueblo».
UNA TENSA RELACIÓN
Las acusaciones de Cole contra el Gobierno del venezolano Nicolás Maduro se producen después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurara este martes que Washington está preparado para «usar todo su poder» para frenar el «flujo de drogas hacia su país», en medio de la polémica por el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.
Caracas, por su parte, ha asegurado que las «amenazas» de EE.UU. revelan su «falta de credibilidad» y ponen en riesgo la «paz y estabilidad» de toda la región.
CUATRO GOBIERNOS CONDENAN
Los Gobiernos de Cuba, Bolivia, Nicaragua, y Colombia han condenado la presencia de los navíos de guerra estadounidenses en el Caribe.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, llegó a asegurar que una invasión de EE.UU. a Venezuela convertiría a ese país en otra Siria y arrastraría a Colombia a otro conflicto.
ESO ES VERDAD Y AHORA LE VAN A PARAR LA ENTRADA DE CAPITALES DEL NARCOTRÁFICO YA QUE TODAS ESAS VARCAZAS Y SUBMARINOS QUE SALEN DE VENEZUELA CARGADOS CON DROGAS SE LAS VAN A HUNDIR, SON MAS DE 8 MIL MILLONES DE DOLARES DEL NARCOTRÁFICO QUE PODRIDO DIGO MADURO Y SU PANDILLA ENVÍA EN DROGAS, HASTA AQUI LES LLEGÓ EL RELAJO, LASTIMA QUE TRUMP NO HA HABLADO DE INVADIR CARACAS O POR LO MENOS ENVIARLE UN PAR DE TOMAHAWKS AL NARCO DICTADOR MADURO.
Adelante revolución bolivariana, ni un paso atrás. Todos a defender la patria y a nuestro comandante en jefe: Nicolas Maduro Moros. Viva la revolución bolivariana!
FUCKING RATA COMUNISTA DE MIER— VETE A DISFRUTAR DE ESE PARAISO SOCIALISTA. ERES UN IMBECIL IGNORANTE. PLAGA HUMANA APOYADOR DE ASESINOS CRIMINALES. MASBURRO ES UN IMPOSTOR QUE SE HA MANTENIDO EN EL PODER BAJO FUERZA Y TRAMPA!
Como es que estados Unidos siendo la Primera Potencia en todos los sentidos, hasta en Doble Moral, con tantos departamentos investigativos, agencias de »inteligencia», que tienen la capacidad de infiltrarse hasta en los secretos espirituales, han permitido que en el consumo de drogas, su pais sea la Primerísima Potencia y sin competencia en el consumo de sustancias psicotrópicas, algo no anda bien, revísense y dejen de buscar culpables.
¿Te toca tus intereses que USA quiera acabar con la conexión venezolana?
Eso es posible porque es el país con mayor capacidad de consumo, con una porosa frontera con el país con los más grandes carteles de la droga y por se el líder del capitalismo odiado por los comunistas quienes usan el tráfico de estupefacientes introduciendo ese veneno a USA para de esa forma combatirlo la mayor democracia del planeta, financiar sus dictaduras y a los grupos guerrilleros productores masivos de todo tipo de drogas.
Eso es posible porque es el país con mayor capacidad de consumo, con una porosa frontera con México, el país con los más grandes carteles de la droga y por ser el líder del capitalismo odiado por los comunistas quienes usan el tráfico de estupefacientes introduciendo ese veneno a USA para de esa forma combatir la mayor democracia del planeta, financiar sus dictaduras y a los grupos guerrilleros productores masivos de todo tipo de drogas.
PERO IRAN TIENE PETRÓLEO COMO VENEZUELA Y EEUU NUNCA LOS ACUSA DE NARCOTRÁFICO, VES QUE TÚ RETÓRICA ES UNA FARSA, COMO LA DE GAZA QUE ISRAEL HA MATADO MAS DE 40 MIL PERO ENTRE EL DICTADOR CRIMINAL Y COBARDE QUE SALIO HUYENDO DE AL ASSAD Y PUTIN MATARON MAS DE 400 MIL SIRIOS OSEA MÁS DE DIEZ VECES LO QUE ISRAEL EN GAZA EN MAS DE 10 AÑOS DE GUERRA Y TU NO HAS DICHO NI VAS A DECIR NADA, VES COMO DESNUDÉ TODA TU FALACIA BUEN FARSANTE, QUE FUE TE NEGARON LA VISA DE EEUU Y ESO TE TIENE… Leer mas »
Por los testimonios de Walid Macley.
desde la época de Chavez.
el ex Juez Aponte Aponte.
preso en Estados Unidos.
el General Cliver Alcala
preso en Estados Unidos.
ahora el hijo del Chapo preso
y Hugo Carvajal (el pollo)
preso en Estados Unidos
con pruebas y testimonios qué todos
coinsiden.
Maduro está pillao.