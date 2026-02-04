DEA destaca «firme apoyo» de Dominicana contra narcotráfico

Miranda subrayó la determinación del presidente Luis Abinader de combatir la corrupción en todas sus manifestaciones y a cualquier nivel en que pueda existir, como un eje fundamental para fortalecer el Estado de derecho, la transparencia institucional y la efectividad de las acciones contra el crimen organizado.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) dijo en una nota que así lo afirmó el funcionario de la DEA, durante una visita que realizó al presidente de ese organismo, José Cabrera Ulloa.

INVESTIGAR, ARRESTAR Y DESARTICULAR ENTIDADES CRIMINALES

Miranda resaltó el «espíritu» de cooperación de la República Dominicana para investigar, arrestar y desarticular las organizaciones criminales que intentan desestabilizar la región mediante el tráfico y la venta de drogas sintéticas.

«El liderazgo del presidente Luis Abinader demuestra que la seguridad y la protección de la vida no conocen fronteras. Estados Unidos y la República Dominicana avanzan como aliados estratégicos, con una visión compartida y una cooperación sostenida basada en confianza, trabajo en equipo y responsabilidad común», agregó

RD REAFIRMA COMPROMISO DESARTICULAR NARCOTRAFICO

De su lado, Cabrera Ulloa reafirmó el compromiso del Gobierno dominicano de atacar, perseguir y desarticular las estructuras de narcotráfico nacional e internacional, así como de continuar fortaleciendo las capacidades institucionales frente a las amenazas emergentes del crimen organizado.

En el encuentro acompañaron a Michael Miranda los agentes especiales Kaleb Sanderson, agregado de la DEA en la República Dominicana, y el agente especial supervisor Melitón Cordero.

