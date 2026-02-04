DEA destaca «firme apoyo» de Dominicana contra narcotráfico
Santo Domingo, 4 feb (EFE).- El agente especial a cargo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en la región del Caribe, Michael A. Miranda, destacó este miércoles el «firme apoyo» del Gobierno dominicano a las operaciones de interdicción conjunta para combatir las redes de narcotráfico, el lavado de activos y la criminalidad organizada transnacional.
Miranda subrayó la determinación del presidente Luis Abinader de combatir la corrupción en todas sus manifestaciones y a cualquier nivel en que pueda existir, como un eje fundamental para fortalecer el Estado de derecho, la transparencia institucional y la efectividad de las acciones contra el crimen organizado.
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) dijo en una nota que así lo afirmó el funcionario de la DEA, durante una visita que realizó al presidente de ese organismo, José Cabrera Ulloa.
INVESTIGAR, ARRESTAR Y DESARTICULAR ENTIDADES CRIMINALES
Miranda resaltó el «espíritu» de cooperación de la República Dominicana para investigar, arrestar y desarticular las organizaciones criminales que intentan desestabilizar la región mediante el tráfico y la venta de drogas sintéticas.
«El liderazgo del presidente Luis Abinader demuestra que la seguridad y la protección de la vida no conocen fronteras. Estados Unidos y la República Dominicana avanzan como aliados estratégicos, con una visión compartida y una cooperación sostenida basada en confianza, trabajo en equipo y responsabilidad común», agregó
RD REAFIRMA COMPROMISO DESARTICULAR NARCOTRAFICO
De su lado, Cabrera Ulloa reafirmó el compromiso del Gobierno dominicano de atacar, perseguir y desarticular las estructuras de narcotráfico nacional e internacional, así como de continuar fortaleciendo las capacidades institucionales frente a las amenazas emergentes del crimen organizado.
En el encuentro acompañaron a Michael Miranda los agentes especiales Kaleb Sanderson, agregado de la DEA en la República Dominicana, y el agente especial supervisor Melitón Cordero.
an/am
Pero no puede ser cierto porque de acuerdo a los baboso jabladores charlatanes extorcioniata youtuber que viven hablando sica la DEA y el FBI está están todos los días viniendo a buscar a más de medio gobierno para extraditarlo. Sin embargo cojan ahí miren los dicen la DEA. Mientra..la quinta pata,.Angel baba Martinez..Jhon la foca berry…el tekato el Piro . Joel baba Adame…y mucho más que viven difamando y hablando mentira…
JJJJJJJJJAAAAAA JA AJ AJ AJ AJ AJ AJ JA!!!!EL MEJOR CHISTE QUE HE ESCUCHADO……..ESO MISMO DECIAN DE CUANDO GOBERNABA URIBE VELEZ Y PABLO ESCOBAR SU PRIMO …….LO MISMO DICEN DE BUKELE POR SER SOCIO IGUAL QUE LA TAYOTA.
4 tecatos…
Como no!!!!!! con todos estos NARCOS DEL PRM yendo para Estados Unidos sin extraditarlo. Para cuando cumplan alla, regresan con todos su dinero. Eso es COMPLICIDAD DEL PRM Y LUIS ABINADER.